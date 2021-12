Ubisoft Quartz: un NFT di Ghost Recon richiede 600 ore di gioco, scoppia la polemica

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di Ubisoft Quartz, piattaforma con cui il colosso francese - tra le più grandi compagnie dell'industria videoludica - consente ai giocatori di scambiare NFT all'interno di un ambiente decentralizzato. Basati sulla blockchain, i primi token non fungibili di Ubisoft sono oggetti cosmetici utilizzabili in Ghost Recon Breakpoint, sparatutto lanciato nell'autunno 2019 e accolto tiepidamente da critica e pubblico.

In particolare, uno di questi NFT ha innescato le polemiche tra i giocatori: per ottenere il token 'gratuito' è necessario aver totalizzato 600 ore di gioco in Ghost Recon Breakpoint, un quantitativo semplicemente illogico, persino per gli utenti più dediti allo shooter.

Ghost Recon Breakpoint e il "prezioso" elmetto NFT

Gli NFT di Ubisoft, rinominati dalla compagnia 'Digits', sono disponibili dallo scorso 9 dicembre nei paesi - Italia inclusa - in cui è stata lanciata la versione Beta di Ubisoft Quartz. Uno di questi Digit è rappresentato dall'esclusivo elmetto Wolf Enhanced A, disponibile in tiratura limitata con soli 250 pezzi. Come ha fatto notare Stephen Totilo, ex caporedattore di Kotaku, uno dei requisiti per l'ottenimento di questo NFT è particolarmente ostico.

Ubisoft's second Ghost Recon NFT can now be claimed by people who've played the game on PC for 600+ hours.



Presumably the 600+ will jack up the price at which people who claim them will be willing to sell



Ubisoft's FAQ says it gets a percentage cut of sale value "in some cases" pic.twitter.com/DjU7eCOZz3 — Stephen Totilo (@stephentotilo) December 12, 2021

A quanto pare, solo i giocatori che hanno superato le 600 ore di gioco in Ghost Recon Breakpoint possono ottenere il token offerto 'in regalo' da Ubisoft. Dopo aver effettuato l'accesso a Quartz, gli utenti che dimostrano di aver raggiunto questo invidiabile traguardo potranno riscattare l'NFT legato all'elmetto e utilizzare l'oggetto in Breakpoint o, in alternativa, metterlo in vendita attraverso la rete di Tezos, piattaforma scelta da Ubisoft per lo scambio dei token.

In merito alla compravendita dei Digits, Totilo sottolinea un altro importante dettaglio: "in alcuni casi" Ubisoft ottiene una piccola percentuale dalla vendita degli NFT, anche se non viene svelata l'entità delle eccezioni. In ogni caso, è probabile che l'elmetto di Ghost Recon verrà venduto a cifre astronomiche, vista l'esclusività dell'item virtuale. Questo, unito al problematico requisito delle 600 ore in-game, ha spinto molti utenti e gli stessi giornalisti a protestare sui social: in particolare, Kotaku ha condannato il prezioso NFT di Ghost Recon Breakpoint definendo l'oggetto "brutto e noioso" e prevedendo che pochi utenti saranno disposti ad acquistare un token ottenibile attraverso un videogioco "mediocre" e ormai superato.

Ricordiamo che la compagnia francese permette agli utenti di Ubisoft Quartz di vendere i propri token anche al di fuori del suo ecosistema. Per poter iniziare a guadagnare Digits - e, dunque, creare un wallet di Quartz - gli utenti devono avere almeno 18 anni.

Ghost Recon Breakpoint è il primo titolo di Ubisoft a supportare Quartz, con tre token ottenibili gratuitamente accumulando progressi all'interno dello sparatutto open world. La società assicura che nel corso del 2022 i giocatori collezioneranno molti più NFT e, probabilmente, lo faranno attraverso altri videogiochi sviluppati dal colosso francese, magari con un Far Cry o un Assassin's Creed - tutto dipenderà dal successo di questo progetto 'sperimentale'.