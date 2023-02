League of Legends: il nuovo spin-off è un action RPG 2D

Riot Games ha annunciato un nuovo titolo nella line-up di spin-off di League of Legends in espansione. Si chiama The Mageseeker: A League of Legends Story e viene presentato come un action RPG con grafica bidimensionale. Il nuovo gioco è sviluppato da Digital Sun, la software house che già si è occupata dell'RPG con elementi roguelike Moonlighter, e arriverà nella prossima primavera su PC e console.

The Mageseeker porterà i giocatori a sviluppare un esercito di maghi e guidare una rivoluzione, secondo la descrizione rilasciata da Riot Games. Il tutto dal punto di vista di Sylas, uno dei Champion di League of Legends. Un breve assaggio del nuovo titolo, inoltre, è stato dato all'interno di un trailer che offre una carrellata su tutti i progetti attualmente in lavorazione presso Riot Games.

Il gioco verrà distribuito sotto la nuova etichetta di pubblicazione Riot Forge e avrà il sottotitoloproprio per sottolineare l'appartenenza all'immaginario di League of Legends. Questa etichetta è già stata utilizzata per la distribuzione del titolo mobilee per, un RPG a turni rilasciato nel 2021 e affidato ad Airship Syndicate. Nel trailer vengono mostrati anche Convergence, un platform, ancora 2D, sviluppato da Double Stallion Games, e l'avventura single player Song of Nunu di Tequila Works. Il primo arriverà in estate, il secondo nell'autunno.

Fra gli altri spin-off di League of Legends già pubblici, invece, troviamo l'incarnazione mobile Wild Rift e il gioco di carte collezionabili Legends of Runeterra. Secondo precedenti indicazioni, infine, Riot Games avrebbe previsto la pubblicazione anche di un MMO ambientato nell'universo LoL.