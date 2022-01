League of Legends: azione legale contro uno studio del Vietnam per aver copiato Teamfight Tactics

Riot Games accusa Imba Network di aver copiato contenuti di gioco e anche alcuni aspetti dell'immaginario di League of Legends: Teamfight Tactics. Lo riferisce la Reuters, che fa sapere che il gioco su cui Riot punta il dito si chiama I Am Hero: AFK Tactical Teamfight. Riot chiede 150 mila dollari per ogni caso di violazione del copyright e la cessazione della vendita del suddetto gioco.

Lo sviluppatore vietnamita ha negato di aver copiato il gioco di Riot, anche se la casa americana ha mostrato alcuni confronti apparentemente inconfutabili tra le carte del procedimento. Oltre ai contenuti di gioco, Imba avrebbe attinto a piene mani anche dal lore di LoL: ad esempio si trovano nomi come Dinger contro l'Heimerdinger di League of Legends, Teemo invece di Tomee e Vi invece di Vy. Anche alcune abilità e icone di I Am Hero: AFK Tactical Teamfight sarebbero frutto di un lavoro di copia/incolla rispetto a LoL.

I Am Hero: AFK Tactical Teamfight ha uno schema di gioco leggermente differente rispetto a League of Legends, e più simile allo spin-off di quest'ultimo, Teamfight Tactics, del quale richiama anche il nome. Si tratta di una nuova modalità di gioco di League of Legends in cui otto giocatori si affrontano in duelli 1 contro 1 finché non ne rimane in gioco uno solo. Altri dettagli qui.

Anche Riot Games è stata coinvolta in un dibattimento legale, per un caso di molestie sessuali interno allo studio. Dopo aver chiuso un'>indagine interna lo scorso anno