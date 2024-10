Le Remaster di Tomb Raider 4, 5 e 6 arriveranno su PC a febbraio

Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles e Tomb Raider: The Angel of Darkness faranno parte della seconda raccolta di Remaster dedicata ai primi capitoli della serie con Lara Croft

Dopo il successo della prima trilogia di Tomb Raider, Aspyr Media annuncia le Remaster anche per i capitoli 4, 5 e 6 di Tomb Raider. Tomb Raider IV-VI Remastered arriverà su PC a febbraio 2025 e includerà gli iconici capitoli della saga con Lara Croft con i titoli The Last Revelation, Chronicles e The Angel of Darkness.

Come per la raccolta precedente, questa avrà una grafica migliore e i giocatori potranno passare dai modelli poligonali originali alla grafica rimasterizzata in qualsiasi momento. Il più critico di questi capitoli al lancio fu, come ricorderanno gli appassionati, Tomb Raider VI: The Angel of Darkness. Sarà da vedere, dunque, se Aspyr apporterà le correzioni necessarie.

Aspyr ha anche condiviso i requisiti hardware per questa raccolta. E, come prevedibile, non sarà necessario un PC potente per eseguire i vecchi Tomb Raider. I giocatori PC avranno almeno bisogno di un Intel i3 o AMD FX-4100 con 4 GB di RAM e una NVIDIA GeForce GT 620 o AMD Radeon HD 8670D. ​​Gli sviluppatori consigliano di usare un Intel i7 o AMD Ryzen 7 5800 con 16 GB di RAM e una NVIDIA RTX 2080 o AMD Radeon RX 6750 per quanto riguarda i requisiti raccomandati.

Tomb Raider, come noto, è una delle saghe più importanti nella storia dei videogiochi, con il primo capitolo che, sull'originale PlayStation, decretava l'inizio di una nuova era, sfruttando i CD-ROM e proponendo ampi mondi tridimensionali liberamente esplorabili. Molti giochi di azione e avventura dell'epoca erano ancora in 2D o avevano limiti tecnici in termini di movimento nello spazio tridimensionale. Tomb Raider nel 1996 offrì ai giocatori la libertà di esplorare ambienti vasti e complessi in 3D, il che rappresentò una svolta per il genere. Dopo il debutto della serie nel 1996, i capitoli 4, 5 e 6 uscirono fra il 1999 e il 2003.

Lara Croft, inoltre, è diventata una delle prime e più riconoscibili eroine dei videogiochi. La sua presenza sfidava la norma in un'industria dominata da personaggi maschili e aprì la strada per la rappresentazione di donne forti e indipendenti nei giochi. Lara divenne non solo un'icona dei videogiochi, ma anche un simbolo della cultura pop, con apparizioni in film, fumetti e merchandising.