Tomb Raider I-III Remastered: il gioco avvisa sulla presenza di 'contenuti razzisti imperdonabili e profondamente dannosi'

Tra le poche novità introdotte nella rimasterizzazione dei primi tre capitoli di Tomb Raider, vi è la presenza di un avviso che mette in guardia i giocatori sulla presenza di contenuti razzisti. Un messaggio piuttosto raro nel settore videoludico, ma già utilizzato, ad esempio, dalle piattaforme di streaming nel caso di film storici giudicati oggi ampiamente offensivi.

"I giochi di questa collezione contengono rappresentazioni offensive di persone e culture radicate in pregiudizi razziali ed etnici. Questi stereotipi sono profondamente dannosi, imperdonabili e non sono in linea con i valori di Crystal Dynamics" recita il messaggio.

"Piuttosto che rimuovere il contenuto, abbiamo deciso di presentarlo nella sua forma originale, inalterato, nella speranza di poter riconoscere il suo impatto dannoso e imparare da esso". Tuttavia, gli sviluppatori non hanno chiarito a quali contenuti faccia riferimento il messaggio.

Alcuni fan suggeriscono un contenuto di Tomb Raider III, ovvero la rappresentazione degli isolani che attaccano con arco e frecce. Tuttavia, parliamo di titoli rilasciati nella seconda metà degli anni '90 e, pur non ricordandoli così bene, siamo certi che quello nel terzo capitolo non sia l'unico stereotipo presente nella saga.

Ad ogni modo, Tomb Raider I-III Remastered è disponibile da oggi, in corrispondenza del compleanno di Lara Croft. Così come i contenuti di cui sopra, l'intera trilogia è stata riproposta nella sua forma originale, introducendo un aggiornamento per lo più grafico che include texture in alta risoluzione, acqua ed effetti particellari decisamente più al passo coi tempi e un ringiovanimento dei modelli poligonali. Tuttavia, nella nuova iterazione è stata migliorata la qualità della vita con salvataggi in ogni punto della storia e un piccolo punto esclamativo (disattivabile) che indica le interazioni possibili con gli oggetti in gioco.