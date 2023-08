La versione migliore di Lara Croft? È in Call of Duty

La quinta stagione di Warzone 2.0, la componente Battle Royale di Call of Duty: Modern Warfare II, ha già visto una serie di contenuti alquanto "particolari". Innanzitutto il debutto della cantante Nicki Minaj come skin operatore, ma anche la possibilità di combattere con le sembianze fisiche di un animale, come un cane o un gatto. Merlin, il cane in questione, infatti sfoggia un elegante manto di pelo nero, un sofisticato auricolare da servizio segreto e occhi marroni penetranti.

Ma si può combattere anche come Snoop Dogg, in versione veterano della seconda guerra mondiale. Insomma, in Warfare 2.0 si possono assumere le forme più imprevedibili, in modo da sorprendere il nemico sul campo di battaglia e per rendere l'esperienza di gioco il più variegata possibile. Activision sta puntando sul rilascio massiccio di nuovi contenuti da quando la Stagione 5 ha debuttato lo scorso 2 agosto, mentre per la giornata del 30 agosto è prevista la Stagione 5: Reloaded, con tanti altri contenuti.

Lara Croft in Call of Duty

Activision si sta preparando anche al lancio di Call of Duty: Modern Warfare III, appena annunciato alla GamesCom, visto che le skin operatore di Call of Duty: Modern Warfare II in genere si trasferiscono a Call of Duty: Modern Warfare III.

In tutto questo non sorprende più di tanto che ci sarà una skin operatore dedicata a Lara Croft. È una delle interpretazioni più forti di Lady Croft di sempre, che evoca il suo design originale del 1996, ma con un aspetto assolutamente moderno. È sicuramente una versione più fotorealistica del personaggio rispetto alla sua apparizione più cartoonesca in Fortnite (a cui Warzone fa riferimento dal punto di vista dell'imprevedibilità e varietà dei contenuti da offrire ai giocatori) e al suo gioco da protagonista più recente, il roguelike mobile Tomb Raider Reloaded.

Nicki Minaj in Call of Duty

La treccia, lo zaino, le doppie pistole, lo sguardo e altri aspetti ricordano l'esperienza classica di Tomb Raider. Ma il modello di Call of Duty riporta alla mente anche la Lara Croft dei capitoli di Tomb Raider con vocazione Survivor, ovvero gli ultimi, precisamente attraverso la collana di giada con pendente di Lara, un gioiello che la famosa archeologa indossa in questi capitoli di Tomb Raider e un ricordo del suo primo scavo archeologico.

Questa combinazione – la classica Lara con un cenno all’era dei Survivor – ha portato alcuni fan a chiedersi se questo sarà il design del personaggio anche per i prossimi capitoli di Tomb Raider. Crystal Dynamics sta infatti lavorando al nuovo gioco della serie, con Amazon Games pronta a pubblicarlo. Questo capitolo, secondo indiscrezioni non ancora confermate, dovrebbe unire proprio le linee temporali relative al Tomb Raider classico e ai capitoli che si concentrano sulla sopravvivenza. Crystal Dynamics, d'altronde, non ha detto molto sul nuovo Tomb Raider, a parte il fatto che sta lavorando con Unreal Engine 5 di Epic Games.

Lara Croft sarà una nuova operatrice in Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone a partire dal prossimo 9 settembre, quando arriverà insieme al pacchetto di contenuti con nome Tracer Pack: Tomb Raider Bundle. Quest'ultimo porterà in dote tre nuove armi: una melee, Ice Ax, ma anche la mitraglietta Mythic Defender e le doppie pistole Mach-5. Non mancheranno altri oggetti cosmetici e una skin per il Chop Top, uno dei veicoli di Warzone, chiamata "Tomb Buggy".

Per altri dettagli sulla quinta stagione di Call of Duty: Modern Warfare II e di Warzone vi rimandiamo al sito ufficiale di Call of Duty.