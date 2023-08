Call of Duty: Modern Warfare III, trailer della campagna alla Gamescom 2023

Activision non poteva farsi sfuggire l'occasione della Gamescom 2023 di Colonia per tornare a battere il chiodo sull'uscita di Call of Duty: Modern Warfare III il 10 novembre. Durante la Opening Night Live il gioco, remake del capitolo pubblicato nel 2011, è stato protagonista con un video incentrato sulla campagna, accompagnato da alcune informazioni.

Il filmato si concentra su Operazione 627, la prima missione della campagna di Modern Warfare III sviluppata da Sledgehammer Games in collaborazione con Infinity Ward. Seguito diretto degli eventi di Modern Warfare II, la campagna si basa su missioni nello stile tradizionale dei Call of Duty, con momenti cinematografici ricchi di azione e basati sulla narrativa, e nuove missioni aperte pensate per dare al giocatore la libertà di affrontare l'azione in una varietà di modi diversi.

A dark new chapter begins in Modern Warfare III 🔥



💪 Blockbuster campaign featuring new Open Combat Missions

🗺️ Iconic Multiplayer maps

🧟‍♂️ The largest Call of Duty Zombies map ever



In Operazione 627, un classico preludio a ciò che segue, la squadra d'élite PMC - "Alpha Team" – deve accedere a una fortezza di pietra - il complesso carcerario di Zordaya - in un'area che i veterani di CoD conoscono fin troppo bene: Verdansk.

Activision ha anche annunciato che Call of Duty: Next tornerà il 5 ottobre e potrà essere guardato in diretta sul canale Twitch ufficiale o su quello YouTube. "Call of Duty: Next è la principale vetrina per il multigiocatore di Modern Warfare III, un'anticipazione di ciò che accadrà a Call of Duty: Warzone, nonché un live streaming in cui verranno trasmessi gli aggiornamenti di Call of Duty saranno condivise le esperienze mobile di Duty", spiega la software house.

Call of Duty: Next preparerà il terreno all'Open Beta multigiocatore di Call of Duty: Modern Warfare III. Conterrà una varietà di mappe: sia una selezione di mappe principali dalle 16 originali modernizzate in Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009), sia nuove esperienze nelle modalità Ground War, e una pletora di nuovi equipaggiamenti tra cui scegliere.