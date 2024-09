La nuova PS5 Pro vi sembra cara? Il bundle per il 30° anniversario è già a 10.000 dollari su eBay

A pochi giorni dalla presentazione di PS5 Pro e ben prima del suo rilascio, su eBay è già apparso un bundle per il trentesimo anniversario al prezzo di 10.000 dollari. E no, neanche questo bundle più ricco include il lettore ottico.

Mentre ancora ferve la polemica sul prezzo della nuova PS5 Pro, console digitale proposta a 800 euro in Europa, spunta su eBay il primo bundle dedicato al trentesimo anniversario. Ovviamente, a proporlo è un bagarino che chiede la "modica" cifra di 10.000 dollari, senza neanche garantire il buon esito dell'operazione.

“Attempt to buy for you” is the craziest scalping method I’ve ever seen (10K go fuck yourself) pic.twitter.com/2uOMHFk4sp — OnlyGoodGames™ (@OGG1993) September 21, 2024

Sì, perché nell'inserzione il temerario venditore specifica che "tenterà" di acquistarla per voi e, nel caso dovesse riuscirci, il disturbo vi costerà quasi 9.000 dollari. Naturalmente, parliamo di un'edizione limitata, una caratteristica che motiva i cosiddetti "scalper" a farne sparire tutte le copie ancor prima che possiate ammirarne la confezione in negozio.

Sony produrrà 12.300 pezzi del bundle per il trentesimo anniversario, il quale include la console e un set di accessori che riprendono la colorazione grigia dell'originale PlayStation. Il set comprende: la console, un controller DualSense, un secondo controller DualSense Edge con custodia a tema, una base di ricarica in tinta, la base verticale e una cover per il lettore ottico.

Nel caso in cui ve lo steste chiedendo: no, neanche il bundle per il trentesimo anniversario include l'Unità Disco. Include in realtà accessori più costosi – il controller Edge ha un prezzo di 239,99 euro e la base di ricarica di 29,99 euro – ma non quello che ha acceso la polemica sul prezzo. Sembra quasi che Sony voglia far intendere che è così sicura del suo prodotto da non avere alcuna preoccupazione in merito alla discussione in corso tra gli utenti.

In effetti, anche gli analisti sostengono che Sony con PS5 Pro intercetterà quel segmento di utenza affezionato al marchio e che non si preoccupa del costo, purché sia un prodotto PlayStation. Secondo le stime, infatti, PS5 Pro otterrà gli stessi numeri di PS4 Pro, la quale aveva un prezzo dimezzato e includeva il lettore ottico.

Naturalmente, al di là delle stime e del prodotto in sé, a determinare il successo (o meno) della nuova ammiraglia potenziata saranno sempre gli utenti. Non rimane, quindi, che attendere il 7 novembre, giorno in cui la console sarà disponibile sul mercato, e appurare la reale accoglienza della nuova proposta.