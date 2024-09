PlayStation 5 Pro è davvero troppo cara? Facciamo le pulci a Sony!

In seguito alla polemica sul prezzo scatenata dalla presentazione di PS5 Pro, abbiamo deciso di fare qualche riflessione per stabilire se, effettivamente, il prezzo della nuova console Sony sia davvero troppo alto.

Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere il prezzo della nuova PlayStation 5 Pro, versione potenziata dell'ammiraglia Sony che in Europa verrà proposta a ben 799,99 euro senza il lettore ottico. Un prezzo indubbiamente alto, quasi raddoppiato rispetto alla variante standard.

Tuttavia, ci sono molti fattori da prendere in considerazione: inflazione, dinamiche di mercato, costo di produzione e tante altre variabili rientrano in una valutazione che ha portato Sony a stabilire quello specifico prezzo per i clienti europei. Se le conclusioni dell'azienda siano corrette o meno saranno solo i consumatori a stabilirlo.

Noi, invece, ci siamo chiesti: considerando quanto detto finora, il prezzo di PS5 Pre è davvero troppo alto? Sony si è davvero spinta troppo oltre rispetto a quello che propone? In questo articolo faremo alcune considerazioni provando a fornire una visione a 360 gradi sulla nuova console.

PS5 Pro o PC? Un confronto non proprio azzeccato!

Fioccano in rete i commenti del tipo: "a quel prezzo o poco più acquisto un PC che performa anche di più e ha molti altri vantaggi". Beh, quest'affermazione non è del tutto vera, e bisogna partire dalla dotazione.

Una console, in generale, rappresenta un dispositivo pronto all'uso pensato per una funzione specifica: giocare. La nuova PS5 Pro non abbandona questa concezione, e come tutte le piattaforme che l'hanno preceduta, propone un pacchetto completo semplice da installare e utilizzare.

Tuttavia, la nuova versione potenziata non dispone – quantomeno fuori dalla scatola – di un lettore ottico. Il costo di quest'ultimo è di 119,99 euro a cui eventualmente vanno aggiunti i 29,99 euro della base verticale. In sintesi, il pacchetto davvero completo, ha un costo di 950 euro circa.

Dall'altro lato abbiamo il PC, una piattaforma indubbiamente più versatile e flessibile che offre molte più opportunità. Il computer non è un dispositivo indirizzato al gioco, ma una macchina capace di assolvere a molte funzioni diverse, tra cui quella di sistema per giocare.

Parliamo però di due proposte molto diverse: PS5 Pro è più immediata, accessibile e include tutto ciò che serve in confezione. Un computer, invece, richiede qualche competenza di base, l'acquisto delle periferiche separatamente, la scelta dei componenti e tanta pazienza per manutenzione, configurazione ed eventualmente montaggio.

In sintesi, si tratta di esperienze che, seppur abbiano elementi che le accomunano, si mantengono molto diverse tra loro. Parliamo, quindi, di due mercati diversi e complessi da confrontare, poiché le differenze sono più che marcate.

Le performance

Stiamo parlando di videogiochi, però, quindi teniamo in considerazione solo questo aspetto del PC. La domanda, quindi, è: a parità di prezzo, posso ottenere la stessa esperienza con un computer? La risposta molto semplicemente è: no!

Una configurazione da 950 euro non riuscirà ad offrirvi le stesse performance in gioco di una PlayStation 5 Pro, ma qualcosa di più vicino al modello standard. La ragione principale è l'ottimizzazione: con PlayStation gli sviluppatori hanno una singola – o al massimo due come in questo caso – configurazione su cui lavorare. Questo consente di spingere l'hardware al limite e ottenere le migliori prestazioni possibili.

Di contro, i PC dispongono di configurazioni personalizzate che contemplano combinazioni di componenti decisamente variegate. Di conseguenza, la priorità non è ottenere il massimo da un hardware specifico, ma consentire al gioco di essere eseguito sul maggior numero di configurazioni possibile. È chiaro che, a queste condizioni, ottenere il massimo da ogni configurazione sarebbe un lavoro lungo ed economicamente insostenibile per le software house.

In estrema sintesi, ottenere le medesime performance di PS5 Pro, ma su PC, richiede un investimento più importante rispetto al prezzo della console. Giusto per avere un riferimento, una scheda video che fornisca prestazioni equivalenti è la NVIDIA GeForce RTX 4070 che da sola costa attorno ai 550 euro, a cui vanno aggiunti chassis, alimentatore, SSD, scheda madre, processore e memoria RAM. In linea di massima, la spesa ammonta a circa 1.500 euro.

Il PC costa di più, ma costa meno

Come accennato poco sopra, il PC richiede un budget più alto per ottenere prestazioni equivalenti a quelle di PS5 Pro. Tuttavia, parliamo di un investimento iniziale, ovvero il PC costa di più solo all'inizio. Cosa vuol dire?

Nel lungo termine, vi sono costi inevitabili a partire dall'acquisto dei giochi. Ebbene, se da un lato le console godono ancora delle copie fisiche e del mercato dell'usato, dall'altro il costo dei giochi è mediamente più alto. Certo, ci si potrebbe affidare alle copie digitali, ma in questo caso l'unico store disponibile è quello ufficiale di Sony, per cui i prezzi sono tendenzialmente stabili e più elevati su console.

Di contro, il PC può contare su numerosi store di terze parti: in sintesi, sono molteplici i canali che portano i prezzi a ridursi, anche in maniera importante, rispetto a quello suggerito dal publisher. Sono ormai anni che gli utenti PC neanche lo considerano un prezzo di riferimento quello imposto, poiché sin da prima che un titolo venga rilasciato è possibile reperirlo a prezzi più convenienti.

La disponibilità di negozi diversi, inoltre, spinge gli stessi a farsi concorrenza e a proporre continuamente promozioni e regali per attirare utenza. In sostanza, su PC è possibile ottenere numerosi titoli gratuitamente e senza alcun vincolo di abbonamenti o sottoscrizioni di vario genere, con in più il vantaggio che si acquisisce una vera e propria licenza che rimane al giocatore fino a quando il gioco sarà disponibile.

Non da meno la retrocompatibilità: mentre PS5 Pro obbliga al riacquisto di determinati titoli più datati per essere eseguiti, su PC la compatibilità include praticamente qualsiasi gioco mai rilasciato per Windows.

Infine, le console richiedono obbligatoriamente un abbonamento per accedere alle funzionalità multiplayer, mentre su PC non vi è alcuna limitazione: è sufficiente acquistare una copia del gioco per accedere a tutte le sue parti.

La funzionalità

Una volta che il confronto è messo in piedi, non possiamo più escludere le opportunità in più che vanta il PC rispetto a PS5 Pro. Perché il computer è uno strumento polivalente, che si adatta al gioco, alla produttività, allo studio o all'intrattenimento a seconda delle esigenze dell'utente.

Certo, il PC è meno immediato: richiede l'installazione manuale delle applicazioni, una manutenzione costante di impostazioni e aggiornamenti driver, non contempla il mercato dell'usato per il software e necessita di più operazioni per svolgere ogni azione – seppur nel caso dei giochi, Steam OS rappresenti un efficace alleato rispetto a Windows.

Allo stesso tempo, ciò che ottiene chi gioca su PC è la scelta: il mercato è invaso da periferiche di ogni tipo, supporto ai monitor ultrawide, possibilità di avere le prestazioni più adatte alle proprie esigenze e, per chi volesse, di aggiornare l'hardware nel tempo senza la necessità di sostituire l'intera piattaforma.

Da questo punto di vista, il computer apre a un mondo di opportunità alle quali gli utenti più esperti ed esigenti non intendono rinunciare. Di contro, quelli meno avvezzi allo sforzo, possono comunque decidere la base di partenza più adatta alle proprie esigenze e ottenere un dispositivo utile in ogni circostanza.

Il costo

Il computer costa di più, ma perché? Al di là delle differenze funzionali e prestazionali delle due piattaforme, ci sono altre ragioni per cui un PC costa più di una console, come il costo di produzione.

Quando acquistiamo un computer (assemblato o da assemblare che sia), dobbiamo tenere conto che ogni singolo componente equivale a un acquisto al dettaglio individuale. Ogni pezzo di hardware viene prodotto in quantità inferiori dal singolo OEM o partner e in modelli diversi, di conseguenza il costo complessivo di produzione si alza.

Nel caso di PS5 Pro, invece, abbiamo una configurazione standard, prodotta in decine di milioni di unità che consentono di abbassare drasticamente il costo per il produttore. In sostanza, a Sony costa meno assemblare una PS5 Pro di quanto costi a un OEM assemblare un PC da gaming.

PS5 Pro costa troppo? Forse sì!

A questo punto non rimane che rispondere alla domanda: la PS5 Pro costa davvero troppo? Ci sarebbero altri aspetti da prendere in considerazione, ma riteniamo che quelli analizzati finora siano i più incisivi.

PS5 Pro è un prodotto con una singola destinazione d'uso e rivolto al settore mainstream, in un mercato che, dalla sua nascita, ha tentato di democratizzare i videogiochi. Si propone con un prezzo quasi raddoppiato rispetto alla sua variante standard, ma senza offrire un'esperienza completa poiché lettore ottico e base per il posizionamento verticale sono da acquistare separatamente.

Si tratta di una differenza notevole rispetto a PS4 Pro che, non solo costava esattamente la metà al lancio (399,99 euro), ma aveva un prezzo superiore al modello standard del 33%. Tuttavia, va anche considerato che, al tempo di PS4 Pro, Microsoft proponeva la sua Xbox One X, un motivo per il quale Sony non poteva permettersi di non essere concorrenziale.

Stavolta, invece, nel settore console il produttore giapponese si ritrova a correre da solo, senza alcun concorrente pronto a dargli battaglia. Di conseguenza, sta semplicemente capitalizzando la sua posizione dominante nella produzione hardware.

Possiamo concludere, quindi, che PS5 Pro costa troppo per il settore in cui va a posizionarsi e il "valore" che offre, ovvero quel corollario di vantaggi tangibili e intangibili che introduce per il mercato e per il consumatore.

Per quanto non manchino i miglioramenti, è pur sempre un dispositivo indirizzato al mercato di massa che mantiene vantaggi e svantaggi del gioco su console. I miglioramenti di cui sopra, peraltro, si limitano solo alla componente grafica, visiva, mentre tutto il resto (CPU compresa) rimane invariato.

Secondo alcuni analisti, Sony punta a un modello di business simile a quello di Apple, cioè a offrire prodotti esclusivi il cui vanto è soprattutto il marchio PlayStation, sinonimo di qualità e affidabilità. Tuttavia, un tentativo simile fu fatto già ai tempi di PlayStation 3, console che costava nella sua versione di base circa 600 euro.

Il risultato è stato evidente: un buco di diversi miliardi di dollari colmato solamente con la generazione di PS4 e con l'introduzione di PlayStation Plus. Difficile dire se il risultato sarà uguale, stavolta Sony può contare sul paracadute della PlayStation 5 standard le cui vendite procedono, con qualche alto e basso, a gonfie vele.

Nel frattempo, il web ha chiaramente fatto sapere che il prezzo proposto da Sony non rientra in un range accettabile per gran parte dell'utenza. Certo, l'assenza di un concorrente che possa confrontarsi con la proposta di Sony rappresenterà un vantaggio, ma sarà sufficiente a modificare la soglia psicologica del prezzo per una console domestica?