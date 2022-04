La cinese NetEase sta per acquisire Quantic Dream, lo studio di Heavy Rain e Star Wars Eclipse

NetEase è il colosso cinese della tecnologia che si occupa di tecnologia internet, fornisce servizi di comunicazione e detiene il controllo di diverse realtà del mondo dello sviluppo di contenuti. Ha già acquisito una quota di minoranza dello studio francese Quantic Dream, come riportato in questo comunicato stampa, ma sarebbe intenzionata a rilevare il 100% della software house con un annuncio previsto nella prossima estate, secondo quanto riporta il sempre aggiornato insider del mondo dei videogiochi Tom Henderson.

La cinese NetEase su Star Wars Eclipse?

Quantic Dream, che in passato ha realizzato titoli di grande successo come Heavy Rain, Detroit: Become Human e Beyond: Due Anime, ha recentemente annunciato Star Wars Eclipse, un videogioco, ambientato nell'epoca dell'Alta Repubblica di Star Wars, con caratteristiche parecchio differenti rispetto ai suoi precedenti lavori. Dovrebbe trattarsi, infatti, di un gioco di ruolo basato su un grande mondo aperto. Questo progetto avrebbe letteralmente mandato in tilt la software house guidata da David Cage, proprio perché priva delle risorse necessarie per poterlo realizzare, al punto che servirebbero ancora diversi anni per poter portare a termine il progetto.

Secondo Henderson, Quantic Dream ha cercato nuovi finanziatori dal momento in cui è scaduto il suo contratto con Sony, che prevedeva lo sviluppo di tre giochi in esclusiva per le piattaforme PlayStation. L'ultimo di questi è stato proprio Detroit: Become Human, rilasciato nel 2018. La software house francese avrebbe contattato diversi possibili produttori, utilizzando per autopromuoversi una demo chiamata “Project Karma”, un gioco di esplorazione spaziale che poi sarebbe diventato proprio Star Wars Eclipse.

Nel corso degli anni, inoltre, Quantic Dream ha acquisito una connotazione negativa dopo le accuse di crunch, condizioni di lavoro tossiche e molestie nei confronti delle impiegate di sesso femminile all'interno dello studio. Per questo motivo, lo studio francese avrebbe faticato nel corso degli anni ad ingaggiare nuove risorse per contribuire alla messa a punto dei propri progetti.

NetEase ha già acquisito importanti software house di videogiochi come Grasshopper Manufacture, lo studio dietro Killer7, No More Heroes e Lollipop Chainsaw. In passato ha collaborato anche con Blizzard Entertainment per il lancio di alcuni titoli di quest'ultima sul territorio cinese. Le sue risorse economiche potrebbero dunque consentire a Quantic Dream di portare avanti il progetto Star Wars Eclipse.