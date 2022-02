It Takes Two: un film e una serie TV per il capolavoro di Hazelight Studios

Dopo il sorprendente trionfo ai The Game Awards 2021, It Takes Two si appresta a sbarcare nei cinema e in televisione. È Variety a condividere la notizia esclusiva: lo studio di produzione dj2 Entertainment collaborerà con gli sviluppatori di Hazelight Studios per adattare l'avventura platform in un film e in una serie TV. Quello di It Takes Two è solo l'ennesimo di una lunga serie di progetti che porterà i più popolari franchise videoludici sul piccolo e grande schermo.

It Takes Two: Hazelight e dj2 Entertainment uniscono le forze

Gli adattamenti di It Takes Two verranno prodotti da dj2 Entertainment, compagnia ormai nota nel mondo del gaming per essere specializzata in trasposizioni cinematografiche e televisive dei videogiochi più intriganti. Non parliamo solo di grandi IP, come Sonic the Hedgehog e Tomb Raider, ma anche di produzioni indipendenti quali Disco Elysium, My Friend Pedro e Ruiner.

Proprio come i titoli appena menzionati, anche It Takes Two verrà adattato in una serie TV (live-action o animata) e in un lungometraggio. Il platform di Hazelight Studios "ha una componente narrativa solida con molti personaggi fuori di testa e scene d'azione altrettanto folli", a detta di Josef Fares, fondatore della software house svedese e direttore creativo del titolo che è stato recentemente eletto Gioco dell'Anno 2021. "[...] Il potenziale è enorme per un ottimo adattamento per il cinema o la televisione", afferma un entusiasta Fares.

Nel report di Variety troviamo anche le dichiarazioni di Dmitri M. Johnson, fondatore di dj2 Entertainment. "Proprio come gli altri videogiocatori, ci siamo innamorati perdutamente di Cody, May, Rose, del dottor Hakim e del fantasioso universo che Hazelight ha creato e non vediamo l'ora di portare questi personaggi, e questo mondo, sul piccolo e grande schermo".

La sceneggiatura dell'adattamento cinematografico è stata affidata a Pat Casey e Josh Miller, autori di Sonic the Hedgehog (2020). Nessun altro studio o network è collegato al progetto di Hazelight e dj2 Entertainment, ma le fonti sostengono che i tie-in sono attualmente contesi da diverse compagnie in quella che Variety ha descritto come "una guerra di offerte".

Ricordiamo che It Takes Two è disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Proprio come per A Way Out (altra produzione firmata Hazelight), It Takes Two non offre una modalità single player e può essere giocato solo in compagnia di un amico, tramite il multiplayer online o locale. Acquistando il gioco su una delle piattaforme compatibili si avrà accesso al Pass Amici, che consente di invitare un amico a unirsi alla modalità cooperativa gratuitamente.