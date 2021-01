Netflix: una serie animata di Tomb Raider in arrivo?

Il mondo dei videogiochi continua a ispirare i grandi produttori televisivi, primo fra tutti Netflix. Dopo aver messo nel mirino The Elder Scrolls, il colosso dello streaming on demand starebbe già realizzando un adattamento televisivo della serie Tomb Raider. Sì, anche Lara Croft riceverà il "trattamento Netflix" e potremmo presto vederla in versione animata.

Tomb Raider invade il piccolo schermo, almeno secondo i rumor

L'ultima indiscrezione arriva dall'Hollywood Reporter, testata che in passato aveva anticipato gran parte degli annunci ufficiali di Netflix. Lo scoop più recente riguarda la serie dedicata a Tomb Raider, franchise attualmente supervisionato da Square Enix.

Stando al suddetto report, lo show prodotto da Netflix non sarà legato alla saga cinematografica che coinvolge l'attrice Alicia Vikander. La storia sarà invece ambientata subito dopo gli eventi raccontati nei videogiochi di Crystal Dynamics, rilasciati tra il 2013 (Tomb Raider) e il 2018 (Shadow of the Tomb Raider). Sembra inoltre che si tratterà di un anime, scritto e prodotto dalla stessa Tasha Huo che sta attualmente lavorando alla serie The Witcher: Blood Origin.

Tra le altre figure coinvolte nella produzione troviamo Dmitri M. Johnson, fondatore e CEO di dj2 Entertainment, Stephan Bugaj, Howard Bliss e Jacob Robinson.

Nello stesso report si parla di un secondo progetto targato Netflix, quello che risponde al nome di Skull Island. Lo show televisivo riprende gli eventi del lungometraggio Kong: Skull Island (2017) per dar vita a una storia inedita. I lavori sono affidati a Brian Duffield (Underwater, The Babysitter) e allo studio Powerhouse Animation, autori dell'anime di Castlevania.