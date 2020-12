The Elder Scrolls: Netflix al lavoro su una serie TV? Sarà grande come The Witcher

Lo scorso luglio, prima della storica acquisizione da parte di Microsoft, Bethesda annunciava il primo show televisivo dedicato a Fallout, una delle sue proprietà intellettuali di maggior successo. L'adattamento TV verrà prodotto da Amazon in collaborazione con la Kilter Films di Jonathan Nolan e Lisa Joy e, probabilmente, i destinatari saranno gli utenti di Prime Video.

Una nuova indiscrezione coinvolgere un'altra grande IP di Bethesda Softworks e, curiosamente, la rivale di Amazon per quel che concerne il mercato video on demand: Netflix starebbe già sviluppando la serie TV dedicata all'universo fantasy di The Elder Scrolls.

Dopo Fallout, anche The Elder Scrolls approderà sul piccolo schermo

Come riportato dalla redazione di We Got This Covered, i rumor inerenti a uno show televisivo ispirato a The Elder Scrolls provengono da Daniel Richtman, insider che si è sempre dimostrato piuttosto affidabile per quanto riguarda eventuali leak e anticipazioni.

Stando alle affermazioni di Richtman, Netflix è già al lavoro sull'adattamento televisivo che porterà la complessa lore della saga di TES sul piccolo schermo. L'insider cita anche The Witcher, scelto come termine di paragone per descrivere la "grandezza" della serie di The Elder Scrolls.

L'esplosivo successo dello show ispirato ai romanzi di Andrzej Sapkowski - e, in parte, ai videogiochi di CD Projekt RED - potrebbe spingere Netflix a investire ulteriori risorse in un prodotto che, per le tematiche trattate e il pubblico di riferimento, non si discosta molto da The Witcher.

Per Bethesda Softworks, e per la stessa Netflix, il tempismo sarebbe quasi perfetto. I Game Studios guidati da Todd Howard stanno lavorando all'attesissimo The Elder Scrolls VI, annunciato - forse prematuramente - in occasione dell'E3 2018. Sarà tuttavia Starfield il prossimo RPG a debuttare sul mercato, il che significa che ci toccherà attendere ancora un po' per il sesto capitolo di TES.

Seguiremo con attenzione eventuali sviluppi sull'ipotetica serie TV realizzata da Netflix. È un periodo decisamente interessante per gli amanti dei videogiochi e del piccolo schermo, non c'è dubbio.