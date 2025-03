inZOI è il più desiderato su Steam: 50.000 follower in 7 giorni per il simulatore di vita

Il primo vero rivale di The Sims debutterà ufficialmente tra poche ore. inZOI è già uno dei giochi più attesi del 2025, come del resto confermano i numeri diffusi dallo sviluppatore coreano Krafton.

Tra pochi giorni, inZOI debutterà ufficialmente su Steam in accesso anticipato (Early Access). Il simulatore di vita che lancia la sfida al più popolare The Sims ha già conquistato l'attenzione di milioni di giocatori, soprattutto quella degli stessi fan del gioco di Electronic Arts.

L'elevato interesse del pubblico è confermato dai numeri diffusi da Krafton: stando all'ultimo comunicato dello studio coreano, inZOI è già uno dei giochi più desiderati su Steam, con più di 244.000 follower. Oltre 50.000 di questi utenti si sono aggiunti in una sola settimana.

inZOI domina le wishlist di Steam

"inZOI, il gioco di simulazione di vita realistica di Krafton, ha appena raggiunto un traguardo importante, diventando ufficialmente il gioco più desiderato su Steam". Così si apre il comunicato diramato dallo sviluppatore coreano.

Questo primato è stato raggiunto anche grazie al successo della demo Creative Studio, che ha permesso ai giocatori PC di sperimentare le meccaniche del nuovo life simulator. Giocatori PC che, ricordiamo, devono soddisfare dei requisiti alquanto esigenti per poter riprodurre il titolo basato su Unreal Engine 5 sulla propria macchina.

Krafton rivela che il suo gioco "[...] ha registrato oltre 50.000 nuovi follower su Steam in una sola settimana, piazzandosi al primo posto nella classifica Global Wishlist". Quest'ultima può essere visualizzata visitando il portale SteamDB, dove in questo momento inZOI occupa il primo posto, seguito dagli attesi Hollow Knight: Silksong, Deadlock e Elden Ring Nightreign.

inZOI è diventato, di fatto, uno dei giochi più attesi del 2025. Ciononostante, l'uscita prevista per venerdì 28 marzo avverrà seguendo la formula Early Access di Steam.

Questo significa che Krafton rilascerà il gioco mentre questo è ancora in fase di sviluppo, cogliendo l'occasione per valutare i feedback dei giocatori in tempo reale e per correggere eventuali bug e difetti. Ad ogni modo, chi deciderà di acquistare il titolo in accesso anticipato dovrà spendere 39,99 euro e avrà inoltre accesso a DLC gratuiti fino al rilascio completo.