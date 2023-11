Interessati a PlayStation 5, EA Sports FC 24 e a 2 controller DualSense? Ecco come sfruttare le offerte Black Friday per spendere il meno possibile

Dal 14 al 27 novembre, è possibile acquistare PlayStation 5 nella versione con lettore Blu-ray con uno sconto di 120€ , spendendo quindi 429,99€, anziché 549,99€. Aderiscono vari rivenditori all'iniziativa promozionale ma, mentre la console si è esaurita rapidamente in quasi tutti, rimane disponibile ancora su Unieuro.it a questo imperdibile prezzo.

Se siete interessati anche alla combinazione con EA Sports FC 24 e a un secondo controller DualSense, inoltre, fareste bene a guardare quest'altra offerta, questa volta su Amazon. Procedendo a entrambi gli acquisti avrete una console PS5 con lettore ottico, una copia del nuovo gioco di calcio e ben 2 DualSense spendendo complessivamente 518,90 euro , ovvero circa 30 euro in meno rispetto a qualsiasi altra combinazione di offerte.

EA Sports FC 24 rappresenta una transizione molto importante per Electronic Arts, il cui accordo di licenza con la FIFA per poter disporre del nome di quest'ultima all'interno dei propri titoli si è concluso. Il tutto dopo che la serie di giochi di calcio FIFA ha letteralmente fatto la storia dei videogiochi, dall'indimenticabile primo capitolo FIFA International Soccer del 1993 al gioco dello scorso anno, passando per le varie evoluzioni alla grafica e alla tecnologia, così come al gameplay. Qui la recensione completa.