Intel Arc: adesso è possibile giocare a Starfield, ma bisogna lavorare ancora molto ai driver

Come promesso, Intel ha rilasciato i nuovi driver ottimizzati per Starfield, in tempo per l'uscita ufficiale fissata per mercoledì 6 settembre. Tuttavia, non si tratta di una soluzione definitiva a tutti i problemi riscontrati con le GPU Arc e ulteriori aggiornamenti saranno rilasciati nei prossimi giorni.

Come sappiamo, infatti, i giocatori in possesso di una scheda video Intel non hanno potuto accedere al periodo di accesso anticipato. Una situazione che, seppur scatenando rabbia e polemiche, Intel ha immediatamente riconosciuto. Sfortunatamente, però, coloro i quali hanno acquistato la Premium Edition di Starfield potranno usufruire solo in minima parte dell'accesso anticipato.

Ad ogni modo, i nuovi driver intervengono su alcuni dei problemi più gravi riscontrati dai giocatori, tra cui i tempi di caricamento. Alcuni giocatori, infatti, hanno notato che il titolo rimaneva in esecuzione in background per circa mezz'ora prima di restituire un risultato a schermo o semplicemente arrestarsi.

We've just posted a new driver for Intel Arc graphics users playing @StarfieldGame. This update addresses many functionality issues, including extended load times.



The driver engineering team is still hard at work on further stability and performance improvements, but we want to…

"Il team di ingegneri sta continuando a lavorare ai miglioramenti tanto della stabilità quanto delle performance, ma vogliamo offrire le nostre soluzioni per questo titolo più velocemente possibile. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti durante questa settimana!" si legge nel post di Intel su X (ex Twitter).

Il gioco verrà rilasciato ufficialmente tra due giorni, il 6 settembre, sia su console Xbox che su PC. Tuttavia, già all'apertura dell'accesso anticipato è diventato immediatamente uno dei giochi più popolari su Steam facendo registrare oltre 230.000 giocatori contemporanei.