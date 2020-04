Inside Xbox: novità alla Game Bar, Forza Street mobile, Grounded e molto altro

Nel corso della serata di ieri si è svolta una nuova puntata di Inside Xbox, l'evento digitale con cui Microsoft rivela tutte le novità per il mondo Xbox (potete vederlo in calce alla news). Fra i tanti annunci, la nuova Game Bar per Windows, che adesso prevede il supporto ai widget come quelli di Xplit Gamecaster, per gestire le proprie dirette su Twitch, e Razer Cortex, per ottimizzare il funzionamento delle periferiche gaming di questo produttore ormai da tempo partner di Microsoft Xbox.

La Xbox Game Bar si attiva su Windows 10 con la pressione simultanea dei tasti "Windows + G" e permette di acquisire filmati di gioco, di monitorare le prestazioni di CPU e GPU, di gestire l'audio del computer, di rimanere in contatto con gli amici grazie alla parte social e di ascoltare la musica mentre si gioca grazie all'integrazione di Spotify. Con i nuovi widget sarà molto più versatile e funzionale.

Ci sarà un Game Bar Widget Store da cui sarà possibile cercare e scoprire facilmente nuovi widget e gestire l’installazione dell’aggiornamento dei widget senza dover abbandonare la Game Bar. Per quanto riguarda i primi due widget annunciati, Gamecaster di XSplit fornirà l'accesso agli strumenti di Gamecaster senza dover passare da un’app all'altra o uscire dalla sessione di gioco. Razer Cortex BETA permetterà di accedere facilmente alle funzioni principali di Cortex come Boost e Restore. Con un solo passaggio, sarà possibile arrestare i processi non necessari e i servizi in esecuzione in background per liberare più potenza per i giochi. Altri dettagli sulle novità alla Game Bar si trovano qui.

Per quanto riguarda i giochi, sono stati rivelati i dettagli dell'aggiornamento gratuito di aprile di Sea of Thieves, Ships of Fortune. L’update introduce la possibilità per i giocatori di diventare Emissari e l’assunzione di questo speciale compito consente ai pirati di guadagnare ricompense potenziate dai propri soliti viaggi e cosmetici speciali per chi performa meglio. I giocatori saranno presto in grado di vestire il proprio pirata e decorare la propria nave in base alla Compagnia prescelta, partendo come un vero ambasciatore per guadagnare grosse ricompense e dimostrare le proprie abilità contro gli altri giocatori nel competitivo Emissary Ledger.

Rivelati nuovi dettagli per Grounded di Obsidian Entertainment, un nuovo gioco di avventura e sopravvivenza. Grounded entrerà a far parte del servizio Xbox Game Preview con Xbox Game Pass Ultimate e Steam Early Access il 28 luglio 2020. Durante Inside Xbox è stato mostrato un nuovo trailer che si focalizza sull’esperienza single player.

per PC, previsto per il 28 aprile, è entrato ufficialmente in fase gold. La versione per Xbox arriverà nel corso dell’anno. Sono stati inoltre annunciati molti degli achievement che i giocatori potranno conquistare nel corso del gioco.

È stato mostrato anche il primo trailer di gameplay di The Last Campfire, quello che viene definito come "un corto di Hello Games", la software house che ha creato No Man's Sky.

Forza Street è stato annunciato nelle versioni Android e iOS, con disponibilità a partire dal prossimo 5 maggio. Qui altri dettagli. E sono stati annunciati i prossimi giochi in arrivo su Xbox Game Pass.

Solo un accenno a Xbox Series X, con un filmato riepilogativo delle caratteristiche principali, come supporto in hardware al Ray Tracing, capacità di espandere la memoria di archiviazione ed SSD.