Il tutorial di Switch 2 costa 10, ma completarlo al 100% vi costerà altri 150

Molti utenti si sono lamentati della strategia di Nintendo che per il tutorial di Nintendo Switch 2 non solo richiede il pagamento di 10 euro per il software, ma anche 150 euro aggiuntivi per completarlo al 100%, dato che richiede accessori venduti separatamente

Il listino di Nintendo Switch 2 è stato, ed è tutt'ora, argomento di discussione: una console che parte da 469,99 euro (oltre il 40% in più rispetto al modello precedente), un costo per le versioni fisiche dei giochi di 90 euro e un aumento generalizzato di tutti gli accessori sono stati aspetti mal accolti da molti utenti.

La ciliegina sulla torta è stato Welcome Tour, ovvero un tutorial interattivo che mostra le potenzialità della console, nello stile di Astro's Playroom di PlayStation 5, ma che nel caso di Nintendo richiede l'esborso di 10 euro.

Per quanto Nintendo difenda la sua scelta, sottolineando che la mole di contenuti giustifica il pagamento di quello che, nella sostanza, è un "manuale" c'è di più. Il Welcome Tour include una serie di 34 minigiochi pensati per far conoscere all'utente ogni funzionalità della console con tanto di obiettivi da raggiungere come per qualsiasi altro gioco.

Sfortunatamente, alcuni di questi richiedono l'utilizzo di alcuni accessori venduti separatamente. In particolare, per uno dei giochi è richiesto l'utilizzo di una videocamera, dal costo di 59,99 euro, mentre un altro richiede i pulsanti GL/GR disponibili solo su Switch 2 Pro Controller dal costo di 89,99 euro. Senza contare che, per l'esperienza completa, a prescindere si suggerisce l'utilizzo di una TV 4K.

Nintendo ha confermato che tutte le 12 aree di gioco contenute in Welcome Tour sono pienamente accessibili anche senza gli accessori di cui sopra. Tuttavia, per ottenere la valutazione di "tre monete" in ogni minigioco e completare il tutorial al 100%, questi saranno indispensabili.

Naturalmente, né Welcome Tour né gli accessori sono necessari per godere di Switch 2 e probabilmente la maggior parte delle persone ne farà a meno, ma secondo alcuni appassionati le richieste di Nintendo appaiono eccessive. Noi abbiamo provato la console e dobbiamo ammettere che ci ha convinto. Voi cosa ne pensate di questa strategia?