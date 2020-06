Il SoC di Xbox Series X nei server di Project xCloud

Il SoC di Xbox Series X soppianterà i processori di Xbox One S nei server di Project xCloud nel 2021. In questo modo non solo Microsoft potrà contare su maggiore potenza di calcolo, ma offrirà un'esperienza più coerente in termini di opzioni grafiche a disposizione tra gioco in cloud ed elaborazione locale.

Project xCloud è un servizio determinante per le strategie future di Microsoft. Consente di fare lo streaming di giochi con grafica complessa su qualsiasi dispositivo, a prescindere dal suo hardware, che sia una console, un PC, un laptop o uno smartphone. Il tutto senza dover scaricare i giochi e mantenendo la progressione e le statistiche al cambio di piattaforma di gioco.

Perché tutto questo sia realtà, però, Microsoft ha bisogno di molta potenza di calcolo nei suoi server. A partire dal 2021, dunque, installerà le schede madri di Xbox Series X dotate di GPU con architettura RDNA 2 e capacità di calcolo massima teorica di 12 TFLOPS, insieme al processore 8-core con velocità di clock di 3,8 GHz e 16 GB di memoria GDDR6 unificata. Ovvero, le specifiche proprio di Xbox Series X.

La notizia è stata riportata da Tom Warren di The Verge, secondo il quale ci saranno due tipi di abbonamento a Project xCloud. Chi si accontenterà di sfruttare da remoto i server basati su Xbox One S pagherà di meno, giocherà a risoluzione inferiore e probabilmente dovrà rinunciare a qualche opzione grafica (Ray Tracing?), mentre con l'abbonamento completo, più costoso, si avrà accesso all'hardware di Xbox Series X.

Microsoft non ha mai fatto mistero di aver costruito la sua nuova console intorno al cloud, rendendo Project xCloud centrale all'interno della sua nuova strategia. A luglio terrà un evento con una nuova parte della frammentata presentazione di Xbox Series X.