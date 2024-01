Il sindacato che ha portato lo sciopero a Hollywood ora apre alle voci IA per i videogiochi

L'associazione sindacale SAG-AFTRA ha scosso l'intero mondo della produzione di contenuti di intrattenimento promuovendo uno sciopero a Hollywood che ha avuto la durata record di 118 giorni e che si è concluso solo recentemente. Se nei prossimi mesi non vedrete molte uscite al cinema o la vostra serie TV preferita non avrà una nuova stagione, quasi sicuramente ciò dipende dalle conseguenze prodotte dallo sciopero.

Fra i punti su cui il sindacato si è soffermato maggiormente quelli che riguardano l'intelligenza artificiale generativa: in altri termini, non si vuole che il lavoro di attori, doppiatori, sceneggiatori possa essere soppiantato dalla tecnologia. Questa avrebbe, infatti, grandi margini, anche nell'ottica di consentire di creare storie molto accattivanti (pensate al ringiovanimento di un attore e alle potenzialità narrative), anche nel mondo dei videogiochi oltre che in quello del cinema.

Il sindacato di Hollywood ora annuncia di aver stretto una collaborazione con Replica Studios, una delle aziende più attive nel campo dell'intelligenza artificiale generativa che, nello specifico, si occupa di sintesi vocale combinata con l'intelligenza generativa di OpenAI, con l'obiettivo di consentire ai giocatori di avere conversazioni dinamiche con NPC che reagiscono in tempo reale.

Questa collaborazione mira a introdurre una nuova era di utilizzo responsabile e regolamentato della tecnologia di intelligenza artificiale nel mondo dei videogiochi. L'accordo appena firmato stabilisce linee guida per l'utilizzo delle voci dei membri del sindacato SAG-AFTRA, fornendo un quadro che tutela i diritti degli attori e garantisce una giusta remunerazione.

Inoltre, l'accordo permette a Replica Studios di creare versioni digitali delle voci degli attori da utilizzare nei videogiochi, a condizione che vi sia il consenso esplicito degli attori stessi. In questo modo, gli interpreti potranno gestire attivamente la rappresentazione della loro produzione artistica nel sempre più complesso panorama della creazione di contenuti guidata dall'IA.

La Presidente Fran Drescher ha sottolineato l'importanza dei contratti SAG-AFTRA nel proteggere gli interpreti dalla simulazione digitale non autorizzata della loro voce. Allo stesso tempo, il Direttore Esecutivo Nazionale e Capo Negositatore Duncan Crabtree-Ireland ha ribadito l'importanza del raggiungimento di un equilibrio tra l'innovazione tecnologica e la protezione dei diritti degli artisti.

L'industria videoludica ha subito un impatto significativo dagli strumenti di intelligenza artificiale generativa, con il 2023 che è stato definito come l'"anno di svolta" per l'IA nel settore. Tuttavia, persistono preoccupazioni per le possibili perdite di posti di lavoro e le implicazioni etiche dell'IA, stimolando discussioni e negoziati all'interno del settore.

L'accordo tra SAG-AFTRA e Replica Studios, d'altronde, non risolve completamente il problema. Molte case produttrici di videogiochi, infatti, si stanno dotando di tecnologie autonome, o le hanno già usate, come nei casi di Ubisoft, Blizzard, Square Enix, solo per citarne alcune. Queste tecnologie, attualmente, restano al di fuori dell'ambito dell'accordo che il sindacato ha appena annunciato.