Matrix Awakens: videogiochi presto con IA indistinguibile dagli esseri umani

L'intelligenza artificiale generativa ha un potenziale enorme all'interno dei videogiochi. Pensate se fosse possibile riempire un mondo già di per sé graficamente credibile con personaggi non giocanti (NPC) capaci di reagire in tempo reale all'input del giocatore e di modificare il loro atteggiamento nel corso del tempo. La simulazione diventerebbe credibile a 360 gradi, oltretutto fornendo stimoli sempre diversi al giocatore.

Non è fantascienza o qualcosa per la cui implementazione bisogna attendere. La software house Replica Studios, infatti, ha rilasciato una demo che evidenzia il potenziale della propria tecnologia di sintesi vocale combinata con l'intelligenza generativa di OpenAI: l'obiettivo è quello di consentire ai giocatori di avere conversazioni dinamiche con NPC che reagiscono in tempo reale. Non solo la tecnologia è in grado di generare fonemi sonori, ma anche di adattare di conseguenza le animazioni facciali per garantire un'accurata sincronizzazione labiale. E questo vale anche per i gesti e la postura del corpo.

Ciò che vedete in questi filmati di Matrix Awakens, una demo tecnologica con Unreal Engine 5 rilasciata circa un anno e mezzo fa, non è frutto di script, mentre ciò che sentite dalla bocca degli NPC non è un file audio preregistrato. Né tanto meno si tratta di filmati prerenderizzati, il tutto avviene in tempo reale con Unreal Engine 5 e le tecnologie di Replica e OpenAI.

In altre parole, prima di quanto ci aspettiamo i videogiochi accoglieranno al loro interno NPC basati su intelligenza artificiale indistinguibili dagli esseri umani. Significativo anche il fatto che sia stato scelto Matrix come base per mostrare la tecnologia, dato che questi NPC probabilmente inizieranno a pensare di trovarsi in una dimensione reale, come farebbe un normale essere umano.

I personaggi, infatti, con queste tecnologie sono in grado di modificare i dialoghi, il tono della voce e i gesti del corpo in risposta a come il giocatore si rivolge a loro. Basta vedere i filmati che riportiamo in questa pagina per verificare come alcuni dei dialoghi con questi NPC siano realistici.

Le risposte degli NPC non arrivano ancora in maniera immediata, ma questa è solamente una demo di un plugin per Unreal Engine il cui rilascio pubblico è previsto entro la fine dell'anno. Inoltre, non si tratta dell'unica sperimentazione in tal senso, visto che un'altra software house, Inworld AI, sta lavorando su soluzioni di intelligenza artificiale generativa per i videogiochi con presupposti simili.

I game designer potranno anche modificare il training dei personaggi AI per istruirli a comportarsi in modo diverso o avere determinate personalità. Inoltre, sarà possibile alimentare la tecnologia di Replica Studios con il proprio modello di linguaggio di IA generativa, senza dover necessariamente ricorrere ad OpenAI.

Il risultato sono NPC dall'aspetto naturale e dal comportamento che può sorprendere i giocatori con risposte ponderate, divertenti o provocatorie, a seconda del contesto e dell'input vocale catturato direttamente dal microfono dei giocatori. All'inizio la demo di Replica Studios si basa sul cloud, ma ne verrà realizzata un'alternativa elaborata localmente per ridurre le latenze.