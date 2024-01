Square Enix: 'applicheremo l'intelligenza artificiale in maniera aggressiva'

Il CEO di Square Enix Takashi Kiryu ha continuato a ribadire l'importanza per un'azienda che crea videogiochi di sviluppare tecnologie che ruotano intorno all'intelligenza artificiale. "L'Intelligenza Artificiale e le sue implicazioni potenziali sono state a lungo oggetto di dibattito accademico" ha scritto in una lettera inviata ai dipendenti della sua azienda in occasione dell'inizio del nuovo anno.

"Io credo che l'IA generativa abbia il potenziale non solo di ridefinire ciò che creiamo, ma anche di cambiare radicalmente i processi con cui creiamo, compresa la programmazione". Nella sua lettera, Kiryu ha anche delineato i piani dell'azienda per il 2024: "Intendiamo essere aggressivi nell'applicazione di AI e di altre tecnologie all'avanguardia sia per lo sviluppo dei contenuti che per le funzioni di pubblicazione".

"Nel breve termine, il nostro obiettivo sarà migliorare la produttività dello sviluppo e ottenere una maggiore sofisticazione nei nostri sforzi di marketing. Nel lungo termine, speriamo di sfruttare queste tecnologie per creare nuove forme di contenuto per i consumatori, poiché crediamo che l'innovazione tecnologica rappresenti opportunità di business".

L'intelligenza artificiale può essere di grosso aiuto non solo per lo smaltimento delle operazioni interne di marketing e di pubblicazione, ma anche come supporto agli sviluppatori di videogiochi, in modo da arricchire i contenuti di gioco e creare esperienze single player più flessibili e sorprendenti agli occhi dei giocatori.

Kiryu ha anche accennato brevemente alla tecnologia blockchain, già obiettivo di Square Enix in passato: "Per quanto riguarda i nuovi settori commerciali, abbiamo precedentemente identificato tre campi di investimento, ovvero blockchain/Web 3.0, IA e il cloud".

"L'anno scorso abbiamo ridefinito i nostri obiettivi generali per questi tre campi. Attualmente stiamo lavorando per modificare la struttura organizzativa e ottimizzare le allocazioni di risorse per supportare questi sforzi".

In contrasto con la lettera del 2023 scritta dall'allora CEO Yosuke Matsuda, Kiryu si è soffermato molto meno sulla blockchain. Adesso la software house giapponese, e non è certo l'unica, sembra aver rifocalizzato le sue attenzioni sulle moderne tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Tra le uscite più significative per il 2024, Square Enix ha sicuramente Final Fantasy VII Rebirth.

Qui la lettera completa di Takashi Kiryu.