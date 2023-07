Il salto della fede dalla poltrona di casa: arriva la maglietta aptica di Assassin's Creed Mirage

Probabilmente in tutti questi anni molti avrebbero voluto provare le sensazioni di un assassino che si lancia dal tetto di una torre in un carretto di fieno. Ebbene, tra qualche mese sarà possibile farlo (virtualmente) senza rischi, grazie alla nuova maglia aptica OWO sviluppata in collaborazione con Ubisoft.

La nuova maglietta di OWO vi consentirà di sentire il vento e i pugnali direttamente sul vostro torso senza alcuna necessità di spostarvi dalla poltrona. Si tratta, infatti, di un capo che integra punti tattili sulle braccia, sulla schiena, sul petto e sullo stomaco. Un algoritmo regola la curva di interazione sulla base di nove parametri che riproducono le sensazioni tattili del protagonista.

Il dispositivo sarà compatibile con PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Naturalmente, il design sarà completamente ispirato ad Assassin's Creed Mirage, il nuovo capitolo della saga più famosa di Ubisoft in uscita il prossimo 12 ottobre. Il titolo sarà completamente ambientato a Baghdad e da quanto abbiamo visto finora, ci riporta profondamente nell'atmosfera che caratterizza il primo capitolo della saga rilasciato ormai nel lontano 2007.

Tornando alla maglietta, senza dubbio si tratta di un dispositivo interessante non solo nel contesto di Assassin's Creed. Lo sviluppo delle periferiche AR/VR, seppur timidamente, sta portando un nuovo livello di immersione nel settore mainstream. È comprensibile quindi che anche l'ecosistema che ruota attorno ai visori inizi a vedere uno sviluppo maggiore.

Il dubbio è piuttosto sul prezzo che non si preannuncia proprio alla portata di tutti. La maglietta di OWO è stata già venduta nell'ambito di un progetto di crowdfunding al prezzo di 499 euro. Si trattava, tuttavia, di un'edizione speciale prodotta in soli 2.000 esemplari indirizzata al finanziamento del progetto. Non è da escludere che la variante dedicata ad Assassin's Creed abbia un prezzo più alto.