Il remake di Dead Space arriva domani con la modalità New Game Plus e un finale segreto

Il nuovo rifacimento di Dead Space sviluppato da Motive conterrà una modalità di gioco di tipo New Game Plus. Con questi termini viene usualmente definita la possibilità di completare il gioco per una seconda volta con alcune variazioni rispetto al primo playthrough. In questo caso, ci sarà una nuova tuta spaziale Level 6 Advanced, una variante di Necromorfo conosciuta come New Phantom e, aspetto più interessante, un finale alternativo segreto.

Non ci sono altri dettagli, con il profilo Twitter ufficiale di Dead Space che si è limitato a confermare le novità. Peraltro, queste caratteristiche, oltre a garantire ulteriore longevità, possono sulla carta rappresentare un'interessante ondata di aria fresca per Dead Space, soprattutto per quanto riguarda i nuovi Necromorfi, con gli appassionati che sperano possano avere un impatto anche sul gameplay e sulle modalità con cui si affrontano gli avversari nel gioco.

Yes... but it's a secret 🤫 — Dead Space (@deadspace) January 25, 2023

In Dead Space, Isaac Clarke è costretto a difendersi dai Necromorfi sfruttando strumenti ad alta tecnologia e armi di fortuna per smembrare strategicamente le creature, risolvere enigmi e sfruttare i sistemi malfunzionanti della Ishimura, una nave che distrugge pianeti per ricavare minerali. L'enorme nave mineraria è stata restaurata per il remake con nuove stanze, percorsi e ostacoli.

Il battito cardiaco, la respirazione e gli sforzi del protagonista, un ingegnere minerario che lavora per la Concordance Extraction Corporation (C.E.C.), si adattano in base al suo livello di stress per fornire ai giocatori un feedback diretto sul suo stato mentale, emotivo e fisico. Gli autori lo chiamano Intensity Director, un sistema che regola dinamicamente ciò che appare sul percorso di Isaac, dai Necromorfi agli effetti ambientali come luce, fumo, particelle e suoni.

Per gli appassionati di questa consolidata e sempre affascinante struttura di gioco è un periodo d'oro, se è vero che risale a inizio dicembre il rilascio di The Callisto Protocol, un titolo con prerogative molto simili a quelle di Dead Space diretto da Glen Schofield, il creatore del Dead Space originale. Seppure con qualche problema tecnico al lancio, The Callisto Protocol si è rivelato interessante in diversi aspetti, a cominciare dalla grafica. E poi, nella giornata di domani, toccherà al remake di Dead Space, quando è previsto il suo arrivo su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.