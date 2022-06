The Callisto Protocol: il gioco che segna il ritorno di Dead Space

L'amministratore delegato di Striking Distance Studios, Glen Schofield, è apparso sulla livestream del Summer Game Fest per rivelare due nuovi asset del prossimo gioco survival horror The Callisto Protocol.

Nell'ambito dello show, Glen ha fatto debuttare un nuovissimo "Schofield Cut" del trailer di gioco rivelato per la prima volta a State of Play la scorsa settimana. Questa nuova versione del trailer contiene 30 secondi in più di nuovi brutali combattimenti, tra cui una nuova crudele sequenza di morte per il protagonista del gioco Jacob Lee. Inoltre, ha presentato in anteprima mondiale una demo del gameplay, che offre circa due minuti di gioco mai visti prima.

Ambientato su Callisto, la luna morente di Giove, nel 2320, The Callisto Protocol sfida i giocatori a fuggire dalla prigione di massima sicurezza Black Iron e a scoprire i terrificanti segreti della United Jupiter Company. I giocatori devono esplorare gli ambienti e usare tattiche di combattimento che fondono sparatorie e combattimenti ravvicinati.

Il gioco vede protagonista Josh Duhamel nei panni di Jacob Lee, un pilota di una nave mercantile intrappolato nei meandri della prigione, insieme a Karen Fukuhara (The Boys), che interpreta una misteriosa compagna di cella. “Come game director, non c'è niente di più soddisfacente che riportare i giocatori in una situazione terrificante che non hanno più vissuto da molto tempo", ha affermato Glen Schofield, creatore di Dead Space e ora CEO di Striking Distance Studios. “I giochi horror di sopravvivenza sono stati la mia passione per decenni, e sono entusiasta di poter sfruttare le ultime console per portare il genere a un nuovo livello quando rilasceremo The Callisto Protocol entro la fine dell'anno".

Striking Distance Studios sta realizzando il nuovo gioco di sopravvivenza attraverso un processo di design che definisce “Horror Engineering”, che unisce elementi di brutalità, atmosfera, tensione, umanità e disperazione. Per quanto sia veramente molto simile a Dead Space, The Callisto Protocol rimane un progetto decisamente promettente.

Uscirà il 2 dicembre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.