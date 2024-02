I numeri della next-gen nel report di Take-Two: Xbox Series X|S ha venduto la metà di PS5

Con il suo ultimo rendiconto finanziario, Take-Two Interactive ha condiviso con gli azionisti dei dati alquanto interessanti. In particolare, la compagnia americana - proprietaria di Rockstar Games, 2K Games e Zynga, Inc. - ha svelato gli impressionanti numeri relativi alle vendite delle console di nona generazione. Il report conferma il successo commerciale delle piattaforme current-gen di Sony e Microsoft, ma anche la schiacciante 'superiorità' di PlayStation 5.

Take-Two: i numeri della gaming industry, dal mobile alle console



Alla pagina 9 del resoconto condiviso da Take-Two è possibile consultare un grafico che raccoglie diversi numeri relativi all'andamento dell'industria del gaming nel 2023.

Scopriamo quindi che ci sono più di 3 miliardi di giocatori attivi in tutto il mondo, i quali avrebbero portato ad incassi per 222 miliardi di dollari nell'anno appena concluso. Si parla anche di mobile gaming: nel 2023 sono stati scaricati 88 miliardi di giochi su smartphone e tablet, permettendo ai produttori di incassare 136 miliardi di dollari.

Come anticipatovi, i dati più interessanti riguardano il mercato delle home console. Sono trascorsi poco più di tre anni dal lancio di Xbox Series X|S e PlayStation 5, le due ammiraglie di Microsoft e Sony che si sono contese lo scettro della next-gen. Stando alle stime espresse da Take-Two, al 31 dicembre 2023 le due aziende avrebbero venduto complessivamente 77 milioni di console.

Grazie all'annuncio diramato da Sony Interactive Entertainment lo scorso dicembre, sappiamo che PlayStation 5 ha venduto almeno 50 milioni di console (9 dicembre 2023). Volendo prendere in considerazione le vendite registrate nella stagione natalizia, è altamente probabile che SIE abbia chiuso il 2023 con una quota decisamente superiore a quella rivelata a inizio dicembre. In ogni caso, è improbabile che Take-Two abbia avuto accesso ai dati di vendita più recenti.

Veniamo quindi a Xbox Series X|S. Escludendo le vendite di PS5, quelle della console current-gen di Microsoft dovrebbero ammontare a circa 27 milioni di unità, suddivise tra la 'top di gamma' Series X e la meno potente (e più economica) Series S. Gli ultimi dati condivisi ufficialmente da Microsoft risalgono al giugno 2023, quando - al BIG Festival di San Paolo, in Brasile - la casa di Redmond svelava di aver venduto più 21 milioni di console.

Tirando le somme, le vendite di Xbox Series X e Series S rappresenterebbero la metà (o addirittura meno) delle vendite complessive delle console di nona generazione. I dati emersi dal report di Take-Two confermerebbero il trend negativo delle prestazioni del marchio Xbox. Ricordiamo, in ogni caso, che Phil Spencer ha recentemente annunciato un evento business per la prossima settimana: il capo della divisione gaming di Microsoft parlerà del futuro di Xbox e potrebbe ufficializzare, a quel punto, la svolta multipiattaforma del brand.