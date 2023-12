PlayStation 5, vendute più di 50 milioni di unità dal lancio

Sony ha venduto più di 50 milioni di console PlayStation 5 dal lancio nel novembre 2020. Il dato è stato annunciato oggi, ma il traguardo è stato tagliato il 9 dicembre.

L'ultima console della casa nipponica ha impiegato 160 settimane circa per raggiungere quota 50 milioni, una in più di PS4, nonostante un inizio (diversi mesi) non esattamente facile legato alla produzione limitata causa della pandemia e tutto ciò che ne è conseguito, tra boom della domanda e interruzioni della filiera.

In una dichiarazione, il boss di PlayStation Jim Ryan ha sottolineato che ora Sony sta vedendo a pieno potenza, senza i vincoli del passato. "Il raggiungimento di questo traguardo è una testimonianza del supporto incrollabile della comunità globale di PlayStation e della loro passione per le incredibili esperienze create dai talentuosi sviluppatori di PlayStation Studios e dai nostri partner", ha affermato Ryan.

"Siamo grati a tutti i nostri giocatori che si sono uniti al viaggio di PS5 finora, e siamo entusiasti che questa sia la prima stagione festiva dal lancio in cui disponiamo di una fornitura completa di console PS5, quindi chiunque voglia acquistarne una può prenderne una".

L'ultimo novembre è stato quello di maggior successo di sempre, in termini di vendite, per le console PlayStation, sulla spinta di titoli di successo come Spider-Man 2, Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, EA Sports FC 24 e al debutto su PlayStation di Roblox.