I giochi Nintendo 'Switch 2 Edition' saranno completamente inclusi sulla scheda, nessun download richiesto

I giochi first party contrassegnati come "Switch 2 Edition" non richiederanno alcun download aggiuntivo e saranno completamente contenuti sulla scheda di gioco. I third party, al contrario, potrebbero non includere alcun supporto fisico, ma solo un codice per il download in confezione

Uno dei temi che ha lasciato molti dubbi durante la presentazione di Nintendo Switch 2 è stato "Switch 2 Edition", ovvero l'edizione aggiornata dei giochi per l'originale Switch con tutti i miglioramenti dedicati alla nuova generazione di console ibrida.

Durante un'intervista con Vooks, un portavoce della società di Kyoto ha chiarito che i titoli contrassegnati come "Switch 2 Edition" saranno completamente contenuti sulla scheda di gioco. Questo significa che non sarà necessario alcun download aggiuntivo, ma sia le patch che gli eventuali contenuti aggiuntivi saranno già disponibili sul supporto fisico.

"Le edizioni fisiche dei giochi Nintendo Switch 2 Edition includeranno l'originale gioco Nintendo Switch e il pacchetto di aggiornamento tutto sulla medesima scheda – ovvero sarà inclusa solo la scheda di gioco, senza alcun codice per il download". Ha poi aggiunto "In alternativa, alcuni editori potrebbero pubblicare i giochi Nintendo Switch 2 Edition come codici di download contenuti in confezioni fisiche, quindi senza scheda di gioco".

In buona sostanza, i giochi first-party come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Kirby and the Forgotten Land o Super Mario Party Jamboree avranno una scheda di gioco inclusiva di tutti i contenuti. I giochi di terze parti, seppur esclusivi per la console di Nintendo, potrebbero contenere semplicemente il codice per il download.

Ricordiamo che i titoli Nintendo Switch 2 Edition avranno un costo di 79,99 euro per l'Italia e alcuni di questi sono già preordinabili su Amazon. Nintendo Switch 2, infatti, alza l'asticella dei prezzi con un listino, tanto per la console quanto per i giochi e gli accessori, decisamente più alto rispetto alla precedente generazione.

Nintendo Switch 2 sarà disponibile a partire dal prossimo 5 giugno con un prezzo di 469,99 euro per la sola console o 509,99 euro per il bundle con Mario Kart World preinstallato. Inoltre, i giochi per Switch 2 avranno un prezzo di 80 euro per la versione digitale e 90 euro per quella fisica.