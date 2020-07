Horizon Zero Dawn PC: il prezzo in Argentina sale a causa degli acquisti dall'estero

Horizon Zero Dawn debutterà su PC il 7 agosto e tantissimi giocatori stanno cercando di capire come entrare in possesso di una copia spendendo il meno possibile. Ciò che sta succedendo in Argentinarende chiaro come funziona il mercato della rivendita di chiavi approfittando dei prezzi più bassi dei giochi in alcune nazioni.

Il minor costo della vita e il minor volume di giochi e macchine da gioco, che siano console o PC, disponibile in certe nazioni porta a prezzi sensibilmente più bassi. Il crea delle opportunità di business per i noti siti di rivendita delle chiavi (come G2A o Kinguin): servendosi di VPN, infatti, le chiavi vengono acquistate in quei territori in cui costano meno per poi subire un leggero rincaro ed essere vendute nelle nazioni occidentali dove vige un più alto costo della vita.

Su Resetera l'utente Hikari_Ryu ha fatto luce sulla vertiginosa crescita del prezzo di Horizon Zero Dawn per PC in Argentina, addirittura di quattro volte rispetto al prezzo previsto inizialmente: 539 pesos, circa 7 Euro. L'acquisto in massa di copie tramite VPN, che mascherano la nazione da cui sta effettivamente avvenendo la transazione, ha costretto Sony a modificare il prezzo di Horizon Zero Dawn, portandolo a 2100 pesos, circa 26 Euro.

Secondo Hikari_Ryu, qualcosa di molto simile è successo in Brasile, dove il prezzo è aumentato da 94R$ a 200R$. Il che evidenzia ancora una volta come si tratti di una pratica sistematica, ormai da tempo puntualmente cavalcata dai siti di rivendita delle chiavi. Naturalmente sono le nazioni con minori disponibilità a rimetterci: in Argentina e in Brasile diventa così pressoché impossibile acquistare il gioco di Guerrilla Games nella versione PC.

