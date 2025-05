Hogwarts Legacy approda su Nintendo Switch 2 con grafica migliorata e con un upgrade per i giocatori della prima console

Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 5 giugno su Nintendo Switch 2 (quindi al lancio della console) con notevoli miglioramenti tecnici. Chi ha acquistato la versione per Switch 1 potrà sbloccare la nuova versione con un upgrade a pagamento

Hogwarts Legacy si prepara a tornare su Nintendo Switch in una nuova edizione ottimizzata per Switch 2, disponibile dal 5 giugno 2025. Il titolo di Avalanche Software arriva sulla nuova console Nintendo con un comparto tecnico potenziato, che include grafica rivista, utilizzo del DLSS, tempi di caricamento più rapidi, supporto opzionale per mouse e una gestione dei controlli più reattiva.

Il gioco, che nella versione per Switch 1 presentava limitazioni nell’esplorazione, offrirà ora un'esperienza open world completa, senza segmentazioni. Le differenze rispetto alla prima edizione sono così marcate che la nuova versione non è stata etichettata come una semplice "Nintendo Switch 2 Edition".

Chi possiede già il gioco su Switch 1 può effettuare un upgrade alla nuova versione al prezzo di 10 dollari. L'opzione è disponibile sia per le copie digitali che fisiche. Per quest’ultime è necessario installare l’ultima patch, avviare il gioco e accedere alla sezione "contenuti aggiuntivi" per procedere con il download e l'acquisto dell’upgrade.

Inoltre, la versione per la precedente console si trova ora in offerta a 14,99 euro sul Nintendo eShop: è un'occasione unica per acquistarla a basso prezzo e poi procedere all'aggiornamento per abilitarne il massimo potenziale grafico su Switch 2.

Nell'attesa del lancio della nuova console di Nintendo, non mancate di leggere la nostra recensione della versione originale di Hogwarts Legacy.