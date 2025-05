Hideo Kojima morirà, ma la sua creatività vivrà in una chiavetta USB

Hideo Kojima, figura iconica nel panorama videoludico (Metal Gear, Death Stranding, ecc.), ha annunciato di aver affidato a un assistente personale una chiavetta USB contenente idee e concept per futuri videogiochi. Un gesto che lui stesso ha definito, in un'intervista riporta sulla rivista Edge (via VGC) "una sorta di testamento", volto a garantire la continuità creativa del suo studio, Kojima Productions, anche dopo la sua eventuale uscita di scena, per pensionamento o per cause naturali.

L'idea di questo "testamento digitale" ha preso forma durante la pandemia di COVID-19, un periodo in cui il celebre autore ha affrontato problemi di salute che lo hanno portato a riflettere più profondamente sul futuro e sulla limitatezza del tempo a disposizione. Durante l'intervista, Kojima - oggi 61enne - ha ammesso di aver iniziato a percepire i limiti legati all'età solo di recente, proprio mentre era impegnato nello sviluppo di Death Stranding 2.

"Fino ad allora non mi sentivo vecchio, pensavo che avrei potuto creare per sempre", ha dichiarato. Ora, invece, prevede di avere circa dieci anni davanti a sé in cui potrà continuare a contribuire attivamente allo sviluppo dei giochi. Questo ha alimentato una sua preoccupazione: cosa succederà a Kojima Productions?

Per evitare che lo studio si limiti alla semplice gestione di proprietà intellettuali già esistenti, Kojima ha scelto di lasciare in eredità una raccolta di idee per nuove esperienze videoludiche. Tra queste, ha recentemente condiviso alcuni concept originali: un gioco in cui il personaggio perde memoria e abilità se il giocatore fa troppe pause, oppure un titolo che simula un'intera vita o coinvolge la produzione reale di vino o formaggio in tempo reale.

Kojima ha affermato di aver pensato di dirigere un film, ma i registi Guillermo del Toro e Nicolas Winding Refn – entrambi presenti in Death Stranding – gli hanno consigliato di dedicarsi ai videogiochi. Inoltre, ha aggiunto di essersi reso conto che molti fan volevano che realizzasse qualcosa di simile a Metal Gear, motivo per cui ha deciso di creare Physint con Sony.