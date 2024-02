Helldivers 2 meglio di Palworld: è il più giocato su Steam

Con oltre 50 mila giocatori in 90 minuti, Helldivers 2 è diventato il titolo più giocato su Steam, scalzando l'altro fenomeno del momento, Palworld. Numeri che lo rendono il quarto miglior lancio su Steam per quanto riguarda i giochi prodotti da Sony, seguendo grossi calibri come God of War, Marvel's Spider-Man e Horizon Zero Dawn.

Il che conferma come lanciare i titoli first-party anche su Steam possa portare vantaggi per tutti, tanto per Sony quanto per i giocatori stessi. Helldivers 2 è un gioco che è risultato subito promettente dalle fasi di sviluppo: parliamo di un titolo co-op per 4 giocatori dove ciascun membro della squadra può decidere che approccio perseguire: infiltrarsi nel territorio nemico, affrontare gli avversari frontalmente o attaccare dall'alto.

I giocatori hanno accesso a una vasta gamma di armi, armature e strategie e le loro azioni sono ricompensate con pezzi di equipaggiamento che possono essere utilizzati per migliorare il potenziale offensivo della squadra e della loro nave da guerra. Al tempo stesso, i nemici da affrontare hanno caratteristiche diverse che richiedono specifiche strategie, mentre la conquista dei pianeti, la difesa dalle invasioni e il completamento delle missioni secondarie sono cruciali per lo sforzo bellico generale.

I giocatori possono anche richiedere consegne aeree che comprendono, fra le varie cose, bombe a grappolo, generatori di scudi o capsule di rifornimento contenenti armi speciali ad uso limitato. Allo stesso tempo, il fuoco amico è contemplato. Quanto all'immaginario, le forze d'élite degli Helldiver devono combattere per vincere una lotta intergalattica e liberare la galassia dalle crescenti minacce aliene, mentre la Super Terra deve affrontare l'invasione.