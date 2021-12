Halo Infinite: match sbilanciati perché i bot non lasciano le partite multiplayer

Microsoft e 343 Industries hanno meravigliato tutti quando hanno annunciato che il multiplayer di Halo Infinite sarebbe stato free-to-play. Peraltro, con un ritorno alle origini di Halo, meccaniche old-school, ritmi frenetici e modalità di gioco azzeccate, si tratta di una componente multiplayer assolutamente apprezzabile. Non a caso, Halo Infinite è tra i più giocati su Steam nel 2021.

Halo Infinite: team con troppi Spartan

Tuttavia, non è esente da bug. I bot che si uniscono alle sessioni di gioco prive del numero minimo di giocatori umani necessari, in particolare, non lasciano le partite multiplayer dopo che i giocatori hanno fatto accesso, il che porta a uno sbilanciamento numerico dei team impegnati nella contesa. Il problema, che ha afflitto la modalità multiplayer free-to-play dello sparatutto per almeno un mese, secondo quanto riferiscono gli appassionati sui social media trasforma le squadre che dovrebbero essere di quattro in squadre di cinque o, addirittura, di sei Spartan.

A quanto pare il problema riguarda solo i match rapidi e non le partite classificate, cosa che avrebbe sicuramente mandato su tutte le furie i giocatori. Per i casual gamer, invece, potrebbe addirittura essere un qualcosa di positivo, visto che normalmente i bot non ottengono ratio di uccisioni/morti particolarmente elevati. La loro presenza, in certe partite come i deathmatch (Massacro), può quindi addirittura essere un vantaggio per il team in inferiorità numerica.

Per alcune delle modalità basate su obiettivi, tuttavia, affrontare una squadra piena di bot quasi sempre si traduce in una sconfitta. Microsoft non ha ancora chiarito se intende risolvere il problema, e con quali tempistiche.

Nonostante qualche difetto di gioventù (nelle prime fasi del lancio non era, ad esempio, possibile scegliere il tipo di partita multiplayer a cui partecipare), Halo Infinite è comunque molto gradevole in multiplayer, così come in single player. Qui la nostra recensione completa.