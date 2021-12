I più giocati e tutto il meglio del 2021 su Steam

Steam, come tutti gli anni, ha pubblicato le classifiche sui giochi migliori del 2021, dividendoli tra i più venduti, le nuove uscite, i più giocati, i promossi dell'accesso anticipato, il meglio della VR, il miglior supporto al controller. Come probabilmente avrete già notato, inoltre, i saldi invernali di Steam sono in pieno svolgimento, con tantissimi sconti in tutto lo store.

Cyberpunk 2077 sempre tra i più giocati e i più venduti

Nella classifica dei giochi più giocati dell'anno, con più di 200 mila giocatori simultanei, troviamo PUBG: Battlegrounds, Grand Theft Auto V, Rust, Counter-Strike: Global Offensive, Cyberpunk 2077, Apex Legends, Valheim, DOTA 2, Halo Infinite e New World. Pochi di questi giochi sono usciti nel 2021, segno di quanto sia difficile scalare la classifica delle preferenze su Steam. Sono usciti nel 2021, infatti, solamente Valheim, Halo Infinite e New World.

Tra le particolarità della classifica, notiamo la presenza di Cyberpunk 2077, molto criticato da una fetta della community dei giocatori ma quasi sempre presente nelle classifiche dei più giocati e dei più venduti.

Inoltre, Steam puntualizza l'efficacia dei suoi strumenti Steam Playtest e il Next Fest di Steam. Entrambi consentono agli sviluppatori di presentare i loro prodotti a migliaia di giocatori, testando i carichi dei server e aggiustando le funzionalità di matchmaking, il tutto generando entusiasmo e aggiunte alla Lista dei desideri da parte della Comunità.

Fra i titoli con più di 100 mila giocatori simultanei usciti nel 2021, invece, troviamo Resident Evil Village, Outriders, Farming Simulator 22, Battlefield 2042, Tale of Immortal e Naraka: Bladepoint. Per consultare la classifica completa dei più giocati cliccate qui.

L'elenco relativo all'accesso anticipato, invece, mostra i giochi più venduti che sono usciti dall'accesso anticipato nel 2021. L'elenco si basa sui ricavi guadagnati fino al 15 dicembre 2021 da qualunque applicazione in uscita dall'accesso anticipato fino a quel momento.

L'elenco dei giochi VR più venduti contiene le 100 esperienze esclusivamente VR più vendute del 2021. Nella categoria Platino troviamo Boneworks, Blade and Sorcery, Pavlov VR, The Walking Dead: Saints & Sinners, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, Beat Saber, VR Kanojo, Into the Radius VR, Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades, Arizona Sunshine, Half-Life: Alyx e Superhot VR.

Nella categoria Supporto per i controller, invece, troviamo i giochi che hanno fatto registrare il più alto uso di controller durante l'anno. Che si sia trattato di controller di una console, di joystick o di tappetini per ballare, milioni di dispositivi unici hanno connesso i giocatori ai loro giochi durante il 2021. Nei primi posti, FIFA 22, GTA 5, eFootball 22, Guilty Gear Strive, Tales of Arise, Cyberpunk 2077, FIFA 21, Halo Infinite, The Binding of Isaac: Rebirth, Apex Legends, Forza Horizon 5 e Monster Hunter World.

Nella giornata di ieri, invece, abbiamo parlato dei giochi più venduti dell'anno su Steam.