New World tra i maggiori incassi dell'anno su Steam

L'MMO di Amazon New World si trova nella categoria Platino dei giochi più venduti su Steam nel 2021. Si tratta di una categoria speciale che Steam riserva ai titoli con i maggiori incassi, di solito popolata dai giochi free-to-play, che tramite le microtransazioni offrono oggi il modello di business più efficace.

New World nella categoria Platino di Steam

New World, invece, va acquistato a prezzo pieno (39,99€ o, quando in offerta, 29,99€), anche se non c'è da pagare un abbonamento mensile come accade con altri MMO come World of Warcraft. Insieme a New World tra i giochi Platino troviamo Grand Theft Auto V, Battlefield 2042, Rainbow Six Siege, Valheim e altri free-to-play come Apex Legends, PUBG, CS:GO, Dota 2, ovvero i classici che su Steam non tramontano mai.

Da sei anni consecutivi, infatti, DOTA 2 e Grand Theft Auto V si trovano tra i giochi con i maggiori incassi, mentre da cinque PUBG: Battlegrounds e Rainbow Six Siege. I quattro titoli rilasciati nel 2021 che, invece, si trovano nella categoria Platino sono Naraka: Bladepoint, un nuovo gioco di genere Battle Royale; Valheim, sandbox survival sviluppato da un team di sole cinque persone; Battlefield 2042 e, appunto, New World.

Come risaputo, si tratta di un gioco molto importante per Amazon. Il noto e-commerce, infatti, è andato incontro a una serie di difficoltà da quando ha deciso di produrre videogiochi e lo stesso New World in passato non se l'è passata bene. Dopo una serie di prove ed errori, l'MMO sembra adesso apprezzato dalla community dei giocatori di Steam.

Nella categoria Oro, che contrassegna titoli molto venduti ma in volumi minori rispetto a quelli che risiedono in Platino, troviamo FIFA 22, Back 4 Blood, Forza Horizon 5 e It Takes Two tra i titoli nuovi, mentre Final Fantasy XIV Online, Red Dead Redemption II, Rust, Sea of Thieves, Warframe, The Elder Scrolls Online, War Thunder e Forza Horizon 4 sono i giochi rilasciati nel passato che continuano a vendere bene. In Argento, invece, troviamo Halo Infinite, Outriders, Resident Evil Village e Mass Effect Legendary Edition tra i nuovi e Cyberpunk 2077, The Sims 4, Monster Hunter: World e Team Fortress 2 tra i meno nuovi.

Vanno bene i giochi di Electronic Arts (la quale è tornata su Steam nel 2019) con 4 titoli tra i primi 24 (Apex Legends, Battlefield 2042, FIFA 22 e It Takes Two). Anche Microsoft può vantare diverse presenze, nonostante questi giochi siano inclusi nell'abbonamento PC Game Pass. Notevole soprattutto la presenza di Sea of Thieves e di Forza Horizon 5 nella categoria Oro.

Ricordiamo che molti di questi giochi, tra cui New World, Sea of Thieves e Red Dead Redemption II, si possono adesso acquistare a prezzi scontati per effetto dei saldi autunnali.