Halo Infinite: ecco come apparirebbe su Nintendo 64

Nelle ultime settimane si è parlato molto di Halo Infinite, prossimo capitolo dell'intramontabile saga di Master Chief. Il gioco in sviluppo presso 343 Industries si è ritrovato al centro di bizzarre polemiche, molte delle quali indirizzate al comparto tecnico esibito in occasione dell'ultimo reveal ufficiale del gioco. Insomma, mentre diversi utenti continuano a criticare la grafica di Infinite, altri hanno avuto la brillante idea di 'trasformarla', portando il titolo di Xbox Series X sulle console di vecchia generazione.

Halo Infinite: ammiriamo il demake in salsa N64



Lo youtuber Hoolopee è ormai noto per il suo talento nel trasporre i videogiochi moderni in versione retro: con lui abbiamo scoperto come girerebbe un'ipotetica versione di Death Stranding per PS1, attraverso un video a dir poco sorprendente. Questa volta tocca proprio a Halo Infinite, che viene magicamente catapultato nel regno di Nintendo 64 (1996).

Hoolopee ha in parte ricreato il medesimo trailer gameplay mostrato all'evento Xbox Games Showcase, utilizzando Blender per ricreare gli scenari originali con una mole poligonale sensibilmente ridotta e applicando dei deliziosi effetti sonori in perfetto stile N64.

Lo youtuber omaggia inoltre i grandi classici Nintendo, primo fra tutti Super Mario 64. Ecco dunque che vediamo Master Chief mentre abbandona il suo Warthog per raccogliere una delle iconiche stelle di Mario; l'eroe si ritroverà poi all'interno del Castello della Principessa Peach, dopo aver attraverso un dipinto ritraente Craig the Brute - meme divenuto talmente celebre che lo stesso Phil Spencer, responsabile di Xbox, lo avrebbe adottato come nuova mascotte della piattaforma.

Trattandosi di un filmato 3D realizzato con Blender, naturalmente, non avremo la fortuna di giocare questa versione alternativa di Halo Infinite. Il titolo, quello vero, sarà invece disponibile a fine anno su PC, Xbox Series X e Xbox One; anch'esso farà parte del catalogo di Xbox Game Pass e, con ogni probabilità, sarà uno dei titoli giocabili in cloud con l'abbonamento Ultimate.