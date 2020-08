Xbox Game Pass Ultimate: paesi di lancio, giochi, accessori e altro ancora

Microsoft aveva già annunciato l'arrivo del cloud gaming all'interno di Xbox Game Pass Ultimate, e adesso fornisce ulteriori dettagli. Xbox Game Pass Ultimate includerà il cloud gaming (beta) senza costi aggiuntivi a partire dal 15 settembre e in 22 paesi sarà accessibile dal giorno di lancio, fra questi l'Italia è inclusa.

Dal 15 settembre, sarà possibile giocare tramite il cloud gaming a oltre 100 titoli, tra i quali Destiny 2, Yakuza Kiwami 2, Grounded, Tell me Why, Gears 5, Minecraft Dungeons e molto altro ancora. Xbox collabora con Samsung, Razer, PowerA, 8BitDo e Nacon per offrire la migliore esperienza di cloud gaming. Sarà possibile giocare anche con il controller Bluetooth wireless di Xbox One e con il DualShock 4 per PlayStation.

I giocatori potranno provare Xbox Game Pass Ultimate per il primo mese a solo 1€. Oltre al cloud gaming, Xbox Game Pass Ultimate offre l’accesso a una libreria di oltre 100 titoli di alta qualità per console e PC, garantisce sconti, offerte e vantaggi esclusivi per gli abbonati e include Xbox Live Gold, per giocare online con i propri amici su diversi device.

Rendere il cloud gaming accessibile tramite Xbox Game Pass Ultimate rientra nella strategia di Xbox, che mette al centro il giocatore e vuole rimuovere ogni barriera all’accesso all’esperienza videoludica, si legge in un blog post di Kareem Choudhry, Corporate Vice President of Project xCloud di Microsoft.

Ulteriori novità verranno svelate stasera da Samsung durante l’evento Samsung Unpacked. È possibile seguirlo in live streaming qui a partire dalle 16.00 CEST.