Halo Infinite è una catastrofe: persi il 98% dei giocatori su Steam (per ora)

Di certo Halo Infinite non è un gioco nato sotto i migliori auspici e se al lancio non aveva entusiasmato, ma neanche deluso, nei mesi c'è stato un susseguirsi di passi falsi che a quanto pare l'utenza non ha digerito. Il gioco, infatti, ha perso circa il 98% dei giocatori dal rilascio ad oggi.

Numeri alla mano, Halo Infinite ha esordito su PC con un picco di oltre 270.000 giocatori online, una cifra che ormai sembra impossibile da replicare considerando i poco meno di 4.000 utenti attivi registrati negli ultimi giorni. Di recente è stato lo stesso studio che si occupa del gioco, 343 Industries, ad ammettere che è stato carente dal punto di vista qualitativo.

In particolare, la quantità e la cadenza dei nuovi contenuti non è stata al passo con le aspettative e, soprattutto, con la concorrenza. Questo ha spinto numerosi giocatori ad abbandonare il titolo in maniera permanente. C'è poi anche la riorganizzazione da parte di Microsoft che ha visto i licenziamenti coinvolgere in maniera significativa anche lo studio di Halo e che hanno segnato l'addio di Joe Staten, creative director proprio di Infinite.

Insomma, l'ultima opera dedicata a Master Chief versa in una situazione ben distante dalla gloria del passato ed è evidente che non sia più sostenibile. A tal proposito Sean Baron, responsabile della componente live-service del titolo, aveva dichiarato che il lavoro sul titolo stava restituendo i primi feedback positivi.

"L'aspetto su cui dobbiamo iniziare a mostrare miglioramenti più degni di nota è quello della qualità. Qualità sia tecnica che esperienziale. La mia speranza è che con i prossimi rilasci e aggiornamenti inizieremo a vedere la qualità fare gli stessi passi in avanti che abbiamo visto con coerenza e soddisfazione del giocatore" aveva dichiarato Baron poco prima del rilascio della Stagione 4. Tuttavia i numeri di oggi ci raccontano una storia molto diversa.