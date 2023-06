La stagione 4 di Halo Infinite introduce il Grado Carriera, sistema di progressione completamente gratuito

Con la quarta stagione di Halo Infinite, 343 Industries ha annunciato l'introduzione del Grado Carriera, un sistema di progressione gratuito e permanente. Il Grado Carriera, infatti, non è legato all'acquisto del battle pass o alle prestazioni del giocatore, ma terrà conto del tempo trascorso in multiplayer.

Il nuovo sistema è simile a quanto visto su Halo: The Master Chief Collection o Halo: Reach. Sarà diviso in sei gradi: Bronzo, Argento, Oro, Platino, Diamante e Onice. Questi saranno a loro volta divisi in 15 livelli con una designazione di tipo militare, ognuno dei quali diviso a sua volta in tre sottolivelli. In sintesi, a partire dal 20 giugno i giocatori potranno affrontare ben 270 livelli prima di raggiungere il grado Eroe. Durante la loro carriera, inoltre, sbloccheranno elementi di personalizzazione.

Un aspetto fondamentale del Grado Carriera è che non verrà ripristinato con le stagioni e non sarà influenzato dalle performance in gioco: chiunque potrà raggiungere il grado Eroe a prescindere dai propri risultati. Tuttavia, i giocatori virtuosi riceveranno progrediranno più velocemente.

"Volevamo assicurarci di riconoscere il tempo investito su Halo Infinite. Garantire che il tuo Grado Carriera si mostri e sia visibile a tutti quando e dove possibile è la chiave per celebrarlo" si legge nel post ufficiale. In sostanza, il proprio Grado Carriera e quello degli altri giocatori sarà visibile in diverse circostanze: all'inizio della partita, quando la telecamera inquadra lo Spartan; ispezionando il profilo del singolo giocatore; ispezionando il rapporto carneficina nella schermata post-partita; nella maggior parte delle occasioni in cui viene mostrato il banner del giocatore.

Va infine ricordato che le modalità Forgia, Accademia e Personalizzata non forniranno esperienza per progredire nel Grado Carriera e i potenziamenti XP non avranno effetto su quest'ultimo. Inoltre, il matchmaking pubblico non sarà influenzato dal livello raggiunto dai giocatori.

In ogni caso, questa è solo una delle novità che accompagneranno la Stagione 4 di Halo Infinite in cui farà il suo ritorno Infection, la modalità zombi ufficiale della saga. Per ulteriori informazioni sulla nuova stagione vi rimandiamo direttamente alla pagina ufficiale.