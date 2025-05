Half-Life 3 sarebbe giocabile dall'inizio alla fine: annuncio entro l'anno?

Dopo anni di speculazioni, Half-Life 3 potrebbe finalmente diventare realtà. Secondo l'insider Tyler McVicker, il gioco sarebbe già completabile e pronto per un annuncio entro l'anno. Indizi e leak rafforzano le ipotesi, ma Valve non è ancora uscita allo scoperto.

Secondo quanto riferito dall'insider Tyler McVicker, Half-Life 3 sarebbe attualmente "giocabile end-to-end", ovvero completabile dall'inizio alla fine, e potrebbe essere annunciato già nell'estate del 2025, con una possibile uscita nel quarto trimestre.

L'informazione è stata rivelata nel corso di una sessione Q&A trasmessa in diretta streaming, durante la quale McVicker ha condiviso diverse anticipazioni non confermate sullo stato di sviluppo del gioco.

McVicker ha specificato che Half-Life 3 non sarà un titolo in realtà virtuale come Half-Life: Alyx. "Il gioco non è VR. Half-Life 3 non è un titolo VR". Inoltre, ha sottolineato che il progetto HLX - ritenuto il nome in codice del gioco - è in fase di test così ampia che "ci sono individui che ne parlano apertamente".

McVicker ha evitato intenzionalmente di condividere dettagli sulla trama, ma sostiene di aver ricevuto informazioni da fonti affidabili. Tra le speculazioni più interessanti, l'insider ha ipotizzato un possibile cameo del personaggio Chell della saga Portal, aggiungendo che "Erik Wolpaw vuole fare Portal 3 così fottutamente tanto". Portal 3 potrebbe essere il prossimo progetto single-player sviluppato da Valve, ma dipenderà da chi "si ritirerà" dopo Half-Life 3.

Il progetto HLX sembra aver raggiunto uno stadio di sviluppo senza precedenti: "Questo è il punto più avanzato mai raggiunto da HLX. Punto. Il gioco è giocabile - dall'inizio alla fine. Punto", ha detto McVicker. Ha inoltre sostenuto che il gioco è in fase di ottimizzazione e rifinitura, probabilmente già finito a livello di contenuti o, almeno, per quanto riguarda le meccaniche.

Un altro aspetto emerso riguarda il sistema di generazione procedurale del gioco. McVicker ha chiarito che è stato frainteso dal pubblico e ha spiegato che la tecnologia si basa su un'evoluzione del Director di Left 4 Dead 2, in grado di modificare in tempo reale la disposizione di entità come porte, oggetti fisici, nemici e NPC, senza alterare la geometria delle mappe. Ha anche negato che la trama sarà generata proceduralmente.

Già a marzo il leaker Gabe Follower ha suggerì che il gioco era pronto e che rappresenterà "la fine dell'avventura di Gordon", indicando una possibile conclusione narrativa della saga. Inoltre, in passato sono stati scoperti riferimenti al nome HLX nel codice di aggiornamenti di titoli come Deadlock e Dota 2, alimentando ulteriormente le speculazioni sulla sua esistenza.

Pur mancando ancora una conferma ufficiale da parte di Valve, le numerose fughe di notizie e le dichiarazioni sembrano suggerire che qualcosa di concreto si stia finalmente muovendo dopo anni di attesa.