Half-Life 3 è pronto? Secondo un data miner Valve sarebbe alla rifinitura

Secondo un data miner, Halfe-Life 3 sarebbe nelle fasi finali di sviluppo. Naturalmente, non vi è stato ancora alcun annuncio del gioco, ma in molti ritengono che il misterioso progetto HLX sia proprio il nome in codice di Half-Life 3

Half-Life 3 è forse il gioco più atteso di sempre e, in realtà, neanche ne è mai stata confermata l'esistenza. Tuttavia, secondo un data miner, il progetto HLX – che secondo l'opinione comune sarebbe il nome in codice di Half-Life 3 – è in fase di rifinitura e l'annuncio potrebbe arrivare a breve.

Gli indizi arriverebbero da alcuni update dei giochi di Valve, primo tra tutti Dota 2. Tra le stringhe del nuovo aggiornamento, vi sono numerose modifiche al motore Source di Valve che, secondo Tyler McVicker, sono strettamente legate a "ottimizzazione e rifinitura" di un gioco, ragione per cui il progetto HLX sarebbe nelle fasi finali di sviluppo.

In particolare, nel nuovo codice vi è un file denominato AI_baseNPC.fgd che non viene utilizzato in Dota 2, ma sembra richiamare alcuni elementi caratteristici di Half-Life ("macchinari", "sangue alieno").

In sostanza, questo file consentirebbe di scalare il livello di simulazione dei personaggi non giocanti (NPC) in base alla distanza dal giocatore. In effetti è innegabile che sembra appartenere alla fase finale dello sviluppo durante la quale si ottimizzano le prestazioni.

Tuttavia, non è solo Dota 2 a fornire qualche indizio interessante. McVicker ha analizzato anche l'ultimo aggiornamento di Deadlock, lo shooter che unisce il gameplay tipico di un TPS alle meccaniche MOBA. L'update include una nuova variabile indicata con "hlx_fsr3_min_reactivess".

È lecito supporre che gli sviluppatori stiano testando la tecnologia di upscaling di AMD, il che confermerebbe che HLX si trova nella fase di rifinitura finale. "Non si utilizza FSR se non hai quasi finito il gioco. Quei sistemi di post-elaborazione basati sull'intelligenza artificiale non vengono utilizzati durante lo sviluppo" ha spiegato McVicker.

Inutile dire che come sempre si tratta di mere speculazioni, al momento Valve non ha fornito alcuna informazione in merito al presunto nuovo gioco. Tuttavia, nonostante siano trascorsi ormai oltre 20 anni dall'uscita di Half-Life 2, la speranza di vedere un terzo capitolo è ancora viva.