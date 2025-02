EA rilascia il codice sorgente di alcuni tra i più famosi capitoli di Command & Conquer e dà rinnovato supporto al modding

Electronic Arts ha appena annunciato il rilascio del codice sorgente di alcuni storici titoli della serie Command & Conquer, tra cui Tiberian Dawn, Red Alert, Renegade, e Generals: Zero Hour. Inoltre, ha integrato il supporto al Workshop di Steam per alcuni giochi della saga

I fan della leggendaria serie Command & Conquer possono festeggiare una notizia che sicuramente darà nuova linfa al franchise. Electronic Arts ha reso pubblico il codice sorgente di alcuni dei titoli più amati della saga, tra cui Tiberian Dawn, Red Alert, Renegade, e Generals: Zero Hour. Questo rilascio, avvenuto sotto licenza GPL, offre alla community dei modder la possibilità di modificare, personalizzare e ridistribuire i giochi senza temere interventi legali da parte di EA. Il risultato è un'opportunità unica di creare aggiornamenti, espansioni e persino giochi completamente nuovi basati su questi titoli classici.

Il codice sorgente di questi titoli è ora disponibile per tutti su GitHub, rispettivamente per Tiberian Dawn, Red Alert, Renegade e per Generals: Zero Hour. Questo non si traduce nella disponibilità di questi titoli a livello gratuito: anche se il codice sorgente è stato rilasciato gratuitamente, infatti, le risorse originali (come le mappe, i modelli e le animazioni) sono ancora protette da copyright e richiedono il possesso di una copia legittima del gioco. Su Steam si possono trovare alcuni pacchetti di giochi della serie C&C, a pagamento (anche se costano pochi euro).

La mossa non si limita al rilascio del codice sorgente: EA ha anche integrato il supporto al Workshop di Steam per diversi giochi della serie. Non solo ci sono nuovi strumenti che rendono più agevole la creazione di missioni e mappe, ma Steam Workshop diventerà un punto di riferimento per tutti gli appassionati di modding e per chi vuole semplicemente tornare a giocare a Command & Conquer.

Tra i giochi supportati figurano Renegade, Generals: Zero Hour, Tiberium Wars, Kane’s Wrath, Red Alert 3/Uprising e Tiberian Twilight, ai quali si aggiungono anche strumenti aggiornati come l’Editor di Missioni e il World Builder per la creazione di nuove mappe.

Non tutti i titoli della serie sono stati coinvolti in questa iniziativa. Red Alert 2, Tiberian Sun e le relative espansioni non ne fanno parte. Ovvero, per questi giochi non è stato rilasciato né il codice sorgente né il supporto al Workshop di Steam. Il motivo dietro questa scelta rimane sconosciuto, ma molti fan sperano che EA stia preparando un nuovo progetto di remaster per queste pietre miliari della strategia in tempo reale.