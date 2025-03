Half-Life 3: gioco pronto e conclusione delle vicende di Gordon Freeman?

Half-Life 3 è un po' come il Santo Graal, nessuno può dimostrarne l'esistenza, ma le ricerche non si fermano mai. Ebbene, in un nuovo video di Gabe Follower appaiono ulteriori indizi secondo cui il gioco non solo sarebbe in sviluppo, ma perfino completo e nelle fasi finali di ottimizzazione.

Non è la prima volta che si dice che lo sviluppo di Half-Life 3 sia prossimo alla conclusione. Circa un mese fa, all'interno degli aggiornamenti di Dota 2 e Deadlock, un dataminer rilevò diverse modifiche al motore Source di Valve, ma non relative ai due giochi in questione.

I file rintracciati facevano riferimento ad "HLX", il nome in codice che secondo molti individuerebbe proprio Half-Life 3. Nelle scorse ore, questa denominazione è apparsa in due nuovi file: "hlxaudio" e "hlxartists". Contemporaneamente, sono emerse anche alcune novità introdotte nel motore Source, tra cui la gestione degli NPC, l'uso del navigation mesh dinamico e un comando legato all'ottimizzazione dell'IA.

Nel video si parla anche di oggetti deformabili, una nuova tecnica per la resa dinamica dei capelli e di una creatura già nota a chi ha avuto il piacere di giocare Half-Life Alyx, un gorilla zombi apparso nei dialoghi del capitolo in VR.

Ma non è tutto: secondo il leaker, Half-Life 3 concluderebbe le vicende di Gordon Freeman senza finali aperti o cliffhanger. Tuttavia, Valve non avrebbe escluso l'opportunità di realizzare in futuro ulteriori spin-off. Insomma, Half-Life 3 sarebbe la chiusura del ciclo che i fan attendono da oltre 20 anni, ma non l'addio definitivo al franchise.

Naturalmente, tutte le informazioni sono da prendere con le dovute precauzioni. È piuttosto plausibile che Valve abbia in cantiere un nuovo progetto legato ad Half-Life e senza dubbio, con l'attenzione riportata in alto da Black Mesa e Half Life 2 RTX, quella attuale sarebbe una finestra ideale per un nuovo annuncio. Tuttavia, nulla vieta che si tratti di uno spin-off o magari una riedizione di Alyx che consenta di giocare senza visore, per cui speriamoci pure in Half-Life 3, ma senza esagerare.