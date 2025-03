Half-Life 2 RTX Demo: Gordon Freeman in path tracing è un assaggio di Half-Life 3?

Da oggi è disponibile Half-Life 2 RTX in una versione demo che mette a disposizione due livelli giocabili - Ravenholm e Nova Prospekt - a tutti coloro possiedono l'HL2 originale. Il lavoro svolto da un team di modder riuniti in Orbifold Studios è clamoroso perché rinnova, ammodernandolo, un titolo iconico che ha influenzato l'intera industria videoludica.

Il lavoro è stato svolto con la suite di modding RTX Remix e in stretta partnership con la società statunitense. Non è un caso che Half-Life 2 RTX offra, oltre al full ray tracing (path tracing), asset rimasterizzati e altre chicche, il pieno supporto alla suite di tecnologie NVIDIA: DLSS 4 con Multi Frame Generation e NVIDIA Reflex.

Gli sviluppatori di Orbifold Studios hanno analizzato ogni frame del titolo per implementare nuove texture ad alta risoluzione realizzate a mano e basate sulla fisica (physically-based rendering, PBR), oltre a nuovi modelli che evocano gli originali ma caratterizzati da un maggior numero di poligoni. Sono state anche aggiornate molte delle animazioni delle armi del gioco.

Il path tracing unifica tutti gli effetti di illuminazione come ombre, riflessi, illuminazione globale, rifrazioni e altro ancora in un unico algoritmo di ray tracing. Il risultato di tutto questo è una "grafica" che risponde in modo fisicamente corretto e mutevole agli avvenimenti e ai cambi di telecamera, tutte cose non possibili all'uscita del gioco originale. Di conseguenza, il titolo è davvero pesante da gestire per le GPU, anche le top di gamma odierne. Questo, a meno che non si ricorra all'upscaling e alle tecnologie di Frame Generation.

NVIDIA ci ha spiegato che Half-Life 2 RTX adotta il suo path tracer più sofisticato e le luci compiono fino a 4 volte i rimbalzi rispetto a quanto visto in Minecraft with RTX. Inoltre, il gioco include una serie di nuove funzionalità:

RTX Direct Illumination (RTXDI) : consente l'aggiunta di milioni di luci dinamiche a un ambiente di gioco, senza gravare sulle prestazioni o sulle risorse. RTXDI permette alla geometria di qualsiasi forma di emettere luce, proiettare ombre appropriate e muoversi liberamente e dinamicamente.

: consente l'aggiunta di milioni di luci dinamiche a un ambiente di gioco, senza gravare sulle prestazioni o sulle risorse. RTXDI permette alla geometria di qualsiasi forma di emettere luce, proiettare ombre appropriate e muoversi liberamente e dinamicamente. RTX Neural Radiance Cache : il primo uso degli shader neurali nei giochi. Migliora la qualità dell'illuminazione indiretta (che rimbalza) in ray-tracing, migliorando al contempo le prestazioni. Neural Radiance Cache utilizza una griglia di reti neurali IA che si allenano sui dati di gioco in tempo reale del giocatore per calcolare l'illuminazione indiretta della scena. Il risultato è un'illuminazione più accurata e reattiva, che in Half-Life 2 RTX è fino al 15% più veloce.

: il primo uso degli shader neurali nei giochi. Migliora la qualità dell'illuminazione indiretta (che rimbalza) in ray-tracing, migliorando al contempo le prestazioni. Neural Radiance Cache utilizza una griglia di reti neurali IA che si allenano sui dati di gioco in tempo reale del giocatore per calcolare l'illuminazione indiretta della scena. Il risultato è un'illuminazione più accurata e reattiva, che in Half-Life 2 RTX è fino al 15% più veloce. NVIDIA RTX Volumetrics : usa un algoritmo chiamato Reservoir Spatio-Temporal Importance Resampling (ReSTIR) per calcolare i volumi e tracciare precisamente come la luce si diffonde attraverso l'aria, la nebbia, il fumo e l'atmosfera. Questo garantisce ombre volumetriche, diffusione della luce e profondità atmosferica fisicamente accurate.

: usa un algoritmo chiamato Reservoir Spatio-Temporal Importance Resampling (ReSTIR) per calcolare i volumi e tracciare precisamente come la luce si diffonde attraverso l'aria, la nebbia, il fumo e l'atmosfera. Questo garantisce ombre volumetriche, diffusione della luce e profondità atmosferica fisicamente accurate. NVIDIA RTX Skin (Subsurface Scattering): si tratta di una tecnica di rendering che simula il modo in cui la luce penetra nella pelle, si disperde all'interno dei suoi strati ed esce in punti diversi. Questo processo imita la qualità morbida e traslucida della pelle reale, catturando il sottile bagliore della luce che passa attraverso la carne, facilmente visibile sugli headcrab. Half-Life 2 RTX è uno dei primi giochi ray-tracing a presentare Subsurface Scattering.

Come impostare la qualità grafica in Half-Life 2 RTX Demo

Prima di fare qualche prova con l'ausilio di una GeForce RTX 5070 Ti, giusto per vedere come si comporta, è bene spiegare come si interviene sulle impostazioni grafiche.

Oltre al menu di gioco base del titolo, i giochi RTX Remix sono accompagnati da un menu a parte - sia in forma semplificata che avanzata - per intervenire sui parametri grafici e le tecnologie RTX. Basta premere ALT+X per richiamarlo e intervenire sui preset di qualità, sul DLSS, la Frame Generation e altro ancora, come passare tra modello CNN a quello Transformer. A proposito, di seguito due immagini prese con i differenti modelli, in cui si nota - in particolare la parte superiore del palazzo - la maggiore qualità assicurata dal modello Transformer:

Modello CNN - Clicca per ingrandire

Modello Transformer - Clicca per ingrandire

Oltre a un menu base, ce n'è anche uno "Developer" che permette di sperimentare ulteriormente con maggiore dettaglio tra le impostazioni disponibili, modificando i vari aspetti aggiunti dagli sviluppatori come l'illuminazione volumetrica, la Neural Radiance Cache e l'intensità del "Sub-surface Scattering", in modo da rendersi ancora più conto del loro impatto sull'esperienza visiva.

Il menu Developer sul lato destro dell'immagine - Clicca per ingrandire

Potete anche confrontare il gioco RTX con quello originale. Sempre dal menu richiamato con ALT+X, recatevi nella scheda Content e togliete la spunta a "Enable all Enhanced assets". Questo dà modo di fare un confronto approssimativo tra il titolo modificato e l'originale, al volo.

NVIDIA, tuttavia, sottolinea che poiché le mod RTX Remix presentano l'illuminazione path traced anche deselezionando quella voce, e nel caso specifico altre pesanti modifiche che non vengono rimosse agendo sulla spunta, l'unico modo per fare un vero confronto è caricare il titolo originale. Ed è quello che abbiamo fatto noi. Ecco alcuni screenshot presi in 4K alle massime impostazioni con una GeForce RTX 5070 Ti - il primo è quello RTX, il secondo il gioco originale:

Clicca per ingrandire

Clicca per ingrandire

Clicca per ingrandire

Clicca per ingrandire

Clicca per ingrandire

Clicca per ingrandire

Fermo restando che HL2 continua, anche in forma originale, a non deludere per alcune texture e scelte di illuminazione, chiaramente il salto avanti è enorme e l'immagine moderna è più reale. Contestualmente, abbiamo rilevato anche qualche dato prestazionale in 4K e alle massime impostazioni (Ultra). Senza l'ausilio di upscaling e Frame Generation la demo non è giocabile. Non è nemmeno riproducibile in modo soddisfacente con GPU diverse da quelle di NVIDIA (ci abbiamo provato con una Radeon RX 9070 XT).

Come vedete dai numeri, per giocare è necessario fare affidamento al pieno potenziale delle tecnologie di NVIDIA. Nel nostro caso, l'impostazione Auto del DLSS equivale a quella Performance, che effettua il rendering a 1920x1088 e l'upscaling a 3840x2160.

Sale la voglia di Half-Life 3

Non si può restare impassibili di fronte a un lavoro simile, che rende un gioco uscito oltre 20 anni fa tecnicamente all'avanguardia, conservandone lo spirito e l'atmosfera. Quanto fatto da Orbifold Studios e NVIDIA è notevole e speriamo verrà portato a compimento, andando ben oltre i due livelli proposti da questa demo.

Senza dubbio Half-Life 2 RTX, come gli altri rifacimenti visti in passato, è un'operazione di marketing a uso e consumo di NVIDIA, ma è anche una piattaforma su cui l'azienda e la comunità dei modder sperimentano le tecnologie di oggi e di domani. Grazie a RTX Remix vecchi titoli vengono attualizzati, rendendoli più appetibili alle nuove generazioni che potremmo non gradire texture e grafica datata.

Suggeriamo a tutti i possessori di HL2 e di una GeForce RTX recente di reimmergersi nell'atmosfera dell'iconico gioco di Valve, prendendosi il tempo per sperimentare con le varie opzioni e tecnologie, così da comprenderne l'impatto sia in termini qualitativi che prestazionali.

Durante questa prova ci è salita una smodata voglia di Half-Life 3 e le tecnologie per farlo con una grafica di grande livello ormai ci sono tutte. Ovviamente sta a Valve e alla benevolenza di Gabe Newell, per ora ci facciamo andare bene questo contentino... ma non vorremmo attendere ancora troppo a lungo!