Xbox 360: adesso è sufficiente una chiavetta USB per eseguire software homebrew

Un gruppo di modder di Xbox 360 ha rintracciato una nuova falla nel software di Xbox 360 che consente di eseguire software homebrew senza intervenire a livello hardware. Denominato BadUpdate, è sufficiente una chiavetta USB per hackerare le protezioni Hypervisor di Microsoft e sbloccare la console.

Il canale YouTube Modern Vintage Gamer ha condiviso un video in cui mette alla prova il nuovo exploit. BadUpdate si è rivelato funzionale, anche se richiede un bel po' di pazienza e non è privo di limitazioni. Il canale spiega che l'exploit richiede tempo per essere eseguito, tra 10 e 15 minuti, e non sempre il processo va a buon fine.

Per eseguire l'hacking, è necessario avviare un aggiornamento del software che sfrutta una versione personalizzata di Hypervisor. Il problema, è che questa versione non sovrascrive il firmware originale e quindi l'aggiornamento andrà eseguito ad ogni avvio della console. In secondo luogo, i giochi, le app, gli emulatori e qualsiasi altra utility andranno patchate manualmente per fornire la compatibilità con BadUpdate.

Infine, oltre alla chiavetta USB, sarà necessario avere una copia di backup di Rock Band Blitz per abilitare il bypass. Tuttavia, se avete sufficiente pazienza e non volete eseguire modifiche all'hardware, si tratta di una buona soluzione per avviare copie di backup, emulatori, dashboard personalizzate e altro.