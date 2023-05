Gylt, l'ex esclusiva Stadia arriverà su PC e console a luglio

Nello scorso settembre, Google ha annunciato la definitiva chiusura del suo servizio di cloud gaming, insieme a una politica di rimborsi per quegli utenti che avevano acquistato hardware o software. Stadia era stato costruito intorno a ingenti investimenti che, tra le altre cose, miravano ad assicurarsi il rilascio di giochi in esclusiva.

Tra questi Gylt, un avvincente puzzle game per giocatore singolo in cui bisogna aiutare la protagonista Sally a esplorare un mondo sorprendente alla ricerca della cugina scomparsa Emily. È sviluppato da Tequila Works e prodotto proprio da Stadia Games and Entertainment. Ebbene Gylt arriverà su PC e sulle principali console, il prossimo 6 luglio.

Gylt non è l'unica ex esclusiva Stadia ad arrivare in altri formati. È capitato, infatti, anche a Hyper Gunsport, una rivisitazione cyberpunk della pallavolo con tanto di armi, decisamente ben accolta dai giocatori con la valutazione "Positiva" su Steam.

Quanto a Gylt, invece, è ambientato in un mondo inquietante e malinconico, con una storia da brividi che mescola fantasia e realtà in un luogo surreale dove gli incubi prendono forma. I giocatori devono nascondersi da terribili creature o affrontarle per riuscire a sfuggire alle insidie del mondo distorto, mentre risolvono enigmi in una vecchia città mineraria immaginaria nello stato del Maine.

Si fa notare per il suo stile visivo accattivante e coinvolgente, mentre le musiche sono state composte da Cris Velasco. Anche Gylt è disponibile tramite Steam.