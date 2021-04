Gundam diventa un film live action per Netflix: sarà diretto dal regista di Kong

Netflix non si ferma e continua a spingere sulla produzione di nuovi show e lungometraggi, con un occhio di riguardo per il mondo nerd. Ecco dunque che arriva un altro annuncio che entusiasmerà gli utenti della popolare piattaforma on demand, in particolare i fan dei "robottoni": sarà Gundam il prossimo titolo a sbarcare su Netflix, questa volta in formato live action.

Gundam: il primo film live action sarà prodotto per Netflix

L'annuncio arriva su Twitter dalla stessa Netflix, con un appello rivolto ai fan del celebre anime di Yoshiyuki Tomino: "Prendete i vostri mobile suit!". La compagnia ha svelato il nome del regista che si occuperà di dirigere la pellicola di Gundam: è Jordan Vogt-Roberts, regista e sceneggiatore statunitense che si cela dietro il blockbuster Kong: Skull Island. A lui l'arduo compito di portare sul grande schermo - per la prima volta nella storia del franchise - il film live action dedicato a uno dei fenomeno più popolari dell'intrattenimento giapponese.

Grab your Mobile suits! Jordan Vogt-Roberts has been set to direct and produce Legendary’s first-ever live-action feature film version of Sunrise’s GUNDAM for Netflix. — NX (@NXOnNetflix) April 12, 2021

Il film sarà prodotto da Legendary Pictures, che aveva annunciato l'inaugurazione del progetto già nel 2018. Un anno dopo, il fumettista e sceneggiatore Brian K. Vaughan (Lost, Under the Dome) è stato incaricato della sceneggiatura, ma ricoprirà anche il ruolo di produttore esecutivo al fianco di Cale Boyter (The Butterfly Effect, Detective Pikachu).

Entrambi i nomi di Vogt-Roberts e Vaughan sono piuttosto noti al grande pubblico "nerd". Il primo era stato scelto qualche anno fa da Sony Pictures per realizzare il primo adattamento cinematografico della serie Metal Gear - pellicola che, ricordiamo, vedrà l'attore Oscar Isaac nei panni di Solid Snake. Brian Vaughan, invece, era stato contattato nel 2018 da Fox per scrivere un nuovo film dedicato a Silver Surfer, iconico supereroe dei fumetti Marvel.

Tornando a Gundam, non abbiamo ulteriori informazioni sul lungometraggio che celebrerà lo storico anime - che nel 2019 ha compiuto ben 40 anni -, né conosciamo i dettagli inerenti alla trama. Seguiremo con curiosità i prossimi aggiornamenti legati all'ambizioso progetto di Netflix.