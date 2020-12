Oscar Isaac sarà Solid Snake nel film di Metal Gear Solid

Oscar Isaac, noto tra le tante cose per il ruolo del pilota ribelle Poe Dameron negli ultimi capitoli di Star Wars, interpreterà Solid Snake nel film di Metal Gear Solid. Il film basato sulla nota serie di videogiochi creata dal maestro Hideo Kojima, sarà diretto da Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island) sotto l'egida di Sony Pictures e prodotto da Avi Rad. La sceneggiatura è a cura di Derek Connolly, coinvolto in Pokémon Detective Pikachu e Jurassic World.

Negli anni ci sono stati diversi tentativi di realizzare un film su Metal Gear Solid, se ne parla infatti dal lontano 2006, ma questa sembra essere la volta buona, come peraltro per un altro film tratto dai videogiochi, Uncharted. Rimane un'incognita sulle tempistiche, Isaac ha infatti un'agenda molto fitta e perciò non è chiaro quando inizieranno le riprese. L'attore il protagonista della serie Marvel/Disney+ "Moon Knight" e lo vedremo nel nuovo film di Dune in arrivo nei cinema e su HBO Max il prossimo anno, solo per citare due dei suoi impegni.

L'attore aveva manifestato la volontà di ricoprire il ruolo di Solid Snake l'anno scorso, durante un incontro con la stampa per il film Netflix "Triple Frontier". Speriamo che il film renda giustizia a una serie che ha segnato la storia di Playstation fin dal primo capitolo del 1998 e che per molti più che un gioco rappresenta un film interattivo, grazie alle lunghe sequenze cinematiche.