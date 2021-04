PlayStation 5, potete riciclare la scatola se riuscite a comprarla

La diffusione della plastica è un problema sempre più importante e, malgrado gli sforzi per limitarne la creazione, il riciclo non ha ancora raggiunto i tassi sperati. Negli ultimi anni, complice un'attenzione sempre più alta al tema ambientale da parte dei consumatori, le principali aziende del settore tecnologico hanno varato programmi per limitare il loro uso di plastica in favore di materiali più ecosostenibili.

Tra le realtà in prima fila troviamo Sony Corporation, che nel 2020 presentò il piano "Green Management 2025" a seguito del lancio di "One Blue Ocean Project" per la protezione degli ambienti oceanici dalla plastica. L'azienda si impegnò ad eliminare totalmente l'uso di plastica negli imballaggi di piccoli prodotti entro il 2025, e a ridurre del 10% la quantità di imballaggi in plastica negli altri prodotti.

In questo processo è stata coinvolta anche la famiglia di console PlayStation. Ad esempio, nei mercati europei e nord/sudamericani, dove c'è disponibilità di materiali riciclati, per la confezione delle periferiche di PlayStation 4, come il controller wireless DualShock 4, è stato usato circa il 70% di plastica PET riciclata per le parti trasparenti e per i ganci usati per appendere i prodotti nei negozi.

In occasione del lancio di PS5 Sony ha deciso di fare un ulteriore passo in avanti, usando materiali riciclabili e riducendo la plastica utilizzata. "I materiali utilizzati per la console PS5 e l'imballaggio degli accessori sono progettati per essere completamente riciclabili e, a seconda del prodotto, il packaging di ogni PS5 ha una percentuale plastic free compresa tra il 93 e il 99% (in peso)".

Per arrivare a questi numeri, Sony ha progettato confezioni completamente riciclabili ed evitato di usare polistirene espanso o vassoi di plastica, in favore di inserti in carta e vassoi in pasta di carta. L'azienda è inoltre passata da fascette in plastica a quelle di carta, eliminato i sacchetti di protezione in plastica usati per cavi e manuali di istruzioni, ove possibile, e sostituito le confezioni in plastica per le scatole degli accessori di PS5. Infine, ha inserito linguette pieghevoli, anziché incollate, sull'imballaggio esterno. Quest'anno Sony Interactive Entertainment testerà in Europa "l'inclusione del polipropilene riciclato dai rifiuti post-industriali nelle confezioni delle copie di gioco fisiche".

Sony Interactive Entertainment continuerà a studiare tecniche per ridurre l'uso della plastica negli imballaggi e nei propri prodotti, nonché cercherà di prendere in considerazione alternative alla plastica in accordo con le nuove linee guida globali per la progettazione di imballaggi efficienti sotto il profilo delle risorse (che riguardano l'uso di plastica, materiali riciclati e di prodotti chimici negli inchiostri e negli adesivi), sviluppate e implementate con il coinvolgimento attivo degli ingegneri progettisti, del marketing e dei team operativi.