GTA VI, nuove voci su protagonisti e ambientazioni: vestiremo i panni di una donna?

Grand Theft Auto 6 (GTA 6) potrebbe essere il primo gioco della serie a mettervi nei panni di un personaggio femminile nel corso della modalità Storia. L'indiscrezione arriva da Bloomberg, in un lungo articolo in cui fa il punto sullo sviluppo e sulla possibile data d'uscita.

Rockstar Games ha confermato i lavori sul nuovo capitolo nel mese di febbraio definendoli "avviati e a buon punto". Di recente, la software house ha deciso di non proseguire lo sviluppo di Red Dead Online per dirottare più sviluppatori proprio su GTA 6.

In base a quanto riportato dalla testata statunitense, la protagonista femminile non sarà l'unico personaggio giocabile nella parte single player, ma ci saranno due protagonisti ricreati sulla falsariga dei criminali Bonnie e Clyde, con la parte femminile di origine latina.

Quanto all'ambientazione, sembra si tratterà di una città ricreata sulla falsariga di Miami e ambienti limitrofi, un po' come avvenne per Vice City. In origine Rockstar prevedeva di inserire grandi ambienti del Nord e del Sud America, ma poi ha deciso di limitare le proprie aspirazioni. A ogni modo la mappa sarà comunque grande e vi saranno più edifici visitabili rispetto al passato.

Bloomberg, comunque, ricorda che nuove missioni e persino città potrebbero fare capolino nel corso del tempo, permettendo così agli sviluppatori di lavorare in modo più tranquillo, senza patirei il cosiddetto "crunch", ovvero turni di lavoro massacranti per completare l'opera, argomento per cui la software house finì nell'occhio del ciclone all'epoca di Red Dead Redemption 2. A differenza dei titoli precedenti, inoltre, il gioco sarà un po' più edulcorato nel linguaggio, con meno battute sulle minoranze.

Nonostante le dichiarazioni di Rockstar e il fatto che lo sviluppo sia in qualche forma iniziato nel 2014, sembra che l'uscita del titolo sia prevista per l'anno fiscale 2024 di Take-Two, la cui fine è prevista per il marzo 2024. Insomma, GTA 6 non è dietro l'angolo e, anzi, potrebbe persino uscire in una data successiva stando alle fonti di Bloomberg.